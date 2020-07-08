Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

В течение первого года Марка Эспера на должности главы Пентагона США также успешно противостояли агрессивной деятельности со стороны государств-изгоев — КНДР и Ирана, добавил он

Марк Эспер (Фото: Virginia Mayo / AP)

За минувший год Соединенным Штатам удалось сдержать агрессию со стороны России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он обратился с видеообращением к американским военнослужащим по случаю года пребывания на должности, стенограмма его выступления опубликована на сайте ведомства.

По словам Эспера, США также противостояли «агрессивной деятельности, совершаемой государствами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран».

К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.

Эспер напомнил, что в июле прошлого года на слушаниях, посвященных его утверждению на посту главы Пентагона, он дал понять, что своей главной задачей считает реализацию Стратегии национальной безопасности в «эпоху соперничества великих держав». Россию и Китай он назвал главными конкурентами Соединенных Штатов.