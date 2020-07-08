Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 72,17 (+0,83) Инвестиции, 07 июл, 13:39
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 81,47 (+0,91) Инвестиции, 07 июл, 13:39
Байден предложил ограничить импорт товаров из России Политика, 06:41 Жители Белграда вышли на протест против ограничений из-за COVID-19 Политика, 06:33 Китай назвал условия участия в переговорах по вооружениям с Россией и США Политика, 06:23 Футболисты «Милана» с 1989 года забили 4 гола «Ювентусу» в рамках серии А Спорт, 06:12 Эксперты увидели рост числа вакансий для преподавателей и госслужащих Бизнес, 06:00 Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса на Камчатке Общество, 05:50 Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине Общество, 05:32 Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая Политика, 05:21 Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram Технологии и медиа, 05:08 Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе Общество, 04:37 В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами Политика, 04:23 СМИ узнали об испытании Турцией ЗРК С-400 с американскими истребителями Политика, 04:11 В Петербурге восстановили граффити с изображением Бродского Общество, 03:40 СМИ сообщили о гибели сына экс-главы набсовета банка «Открытие» после ДТП Общество, 03:29
Политика ,  
0 

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

В течение первого года Марка Эспера на должности главы Пентагона США также успешно противостояли агрессивной деятельности со стороны государств-изгоев — КНДР и Ирана, добавил он
Марк Эспер
Марк Эспер (Фото: Virginia Mayo / AP)

За минувший год Соединенным Штатам удалось сдержать агрессию со стороны России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он обратился с видеообращением к американским военнослужащим по случаю года пребывания на должности, стенограмма его выступления опубликована на сайте ведомства.

По словам Эспера, США также противостояли «агрессивной деятельности, совершаемой государствами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран».

К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.

Пентагон заявил об угрозе отставания от армий России и Китая
Политика
Джон Хайтен

Эспер напомнил, что в июле прошлого года на слушаниях, посвященных его утверждению на посту главы Пентагона, он дал понять, что своей главной задачей считает реализацию Стратегии национальной безопасности в «эпоху соперничества великих держав». Россию и Китай он назвал главными конкурентами Соединенных Штатов.

В ходе слушаний год назад Эспер заявил, что Вашингтон находится в состоянии кибервойны с Москвой и Пекином, которые постоянно пытаются украсть американские технологии. Тогда же он отметил растущую способность России и Китая оспаривать военное преимущество США.

Несколько месяцев спустя глава Пентагона обвинял Россию и Китай в попытках расшатать установленный мировой порядок. «Мы не можем бездействовать, пока авторитарные государства пытаются переделать мировой порядок в плане безопасности под себя за счет остальных», — отмечал Эспер. В декабре он сообщил, что ведомство намерено сосредоточиться на конкуренции с Китаем и Россией. Вашингтон отстает от Москвы в разработке гиперзвукового оружия и занимает роль догоняющего в этой области, говорил глава Пентагона. По словам Эспера, США «тратят каждый доллар», чтобы достичь преимущества.

США представили стратегию обороны в космосе с учетом «российской угрозы»
Политика
Марк Эспер


В середине июня Минобороны США представило стратегию обороны в космосе в ответ на «угрозу» со стороны России и Китая. В Пентагоне посчитали, что Москва и Пекин хотят разместить оружие в космосе или развернуть другие вооружения, направленные против США. По словам Эспера, Вашингтон был вынужден внести изменения в стратегию, поскольку противники США превратили космическое пространство «в область ведения боевых действий». В российском МИДе посчитали, что документ демонстрирует агрессию со стороны Вашингтона в космической сфере.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Пентагон, Россия, Китай, сдерживание
Материалы по теме
МИД увидел «тупиковый путь» в наращивании США расходов на ядерное оружие
Общество
В Пентагоне заявили о подорванном из-за России и КНР военном преимуществе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter