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Apple $230 (+12,55%) прогноз Bank of America к 01.05.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,57%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
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Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне
Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что США находятся в состоянии кибервойны с Россией и Китаем, но высказался за сотрудничество с Москвой в сфере борьбы с терроризмом
Марк Эспер (Фото: Sarah Silbiger / Bloomberg)

Россия и Китай постоянно пытаются украсть американские технологии. Об этом Марк Эспер, претендент на пост министра обороны США, завил 16 июля на посвященных его назначению слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил (трансляция выступления велась на сайте комитета).

«Мы находимся в состоянии войны в киберпространстве. Мы постоянно боремся с такими странами, как Россия или Китай, которые пытаются украсть наши технологии, повлиять на выборы, распространить дезинформацию о США», — сказал он. Говоря о Китае и России, он также отметил их растущую способность оспаривать военное преимущество США. «Мы не можем позволить этому тренду сохраниться», — заявил Эспер.

«Мы не должны стоять в стороне, когда Россия вооружает себя ядерными крылатыми ракетами SSC-8 (9M729), радиус действия которых распространяется на большую часть Европы», — прокомментировал он будущее Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), о выходе из которого объявили США и Россия. «Мы будем убеждать Россию вернуться к соглашению, США будут верны сделке и всем обязательствам до 2 августа», — заверил претендент.

Эспер также пообещал продолжать противостояние попыткам России вмешаться в американские выборы (Москва отрицает любую причастность к этому). «Мы все более уверены, что выборы 2020 года пройдут без проблем», — сказал он.

О своем желании назначить Марка Эспера на пост главы Пентагона президент США Дональд Трамп заявил 21 июня, а 24 июня Эспер был сделан исполняющим обязанности министра обороны. После того как Белый дом 15 июля официально номинировал его на министерский пост, Эспер, согласно процедуре, перестал исполнять обязанности министра и вернулся на свою предыдущую должность — министра армии. Обязанности главы Пентагона до окончательного решения сената будет исполнять министр ВМС США Ричард Спенсер.

Боевой путь министра армии

55-летний Эспер окончил Военную академию США Вест-Пойнт в 1986 году, одним из его однокурсников был нынешний госсекретарь США Майк Помпео. Принимал участие в боевых действиях на территории Ирака в ходе войны в Персидском заливе в 1990–1991 годах, в 1994-м перешел из пехоты в Национальную гвардию, ушел в отставку из армии в 2007 году в звании подполковника. С 1996 по 1998 год возглавлял аппарат консервативного исследовательского фонда «Наследие». Потом был сотрудником сената, занимался международными делами. При президенте Джордже Буше-младшем был заместителем помощника министра обороны. В 2010–2017 годах был вице-президентом по связям с правительством одного из крупнейших поставщиков вооружения для армии США — компании Raytheon.

В 2017 году Трамп номинировал Эспера на пост министра армии США (это гражданская должность, министр курирует обеспечение сухопутных войск, содержание военной инфраструктуры и коммуникаций, наем персонала, закупки вооружений), его кандидатура была поддержана сенатом. Эспер известен как сторонник увеличения расходов на оборону (на 2020 финансовый год Трамп запросил у конгресса $750 млрд).

Рекордный срок без министра

В США более семи месяцев нет утвержденного сенатом министра обороны — и это рекорд, заявил в ходе слушаний сенатор Джек Рид. Предыдущим утвержденным по всем правилам главой оборонного ведомства был Джеймс Мэттис. Он был утвержден в 2017 году сразу после инаугурации Трампа. В декабре 2018 года он ушел в отставку из-за несогласия с решением президента о выводе американских военных из Сирии.

Кандидатуру Эспера президент США выбрал после того, как от возможности возглавить Минобороны отказался Патрик Шанахан. Он с начала года исполнял обязанности министра обороны, однако был вынужден уйти в отставку, по словам Трампа, чтобы больше времени уделять своей семье. Американские издания после этого сообщали о случаях домашнего насилия в семье Шанахана в 2010 и 2011 годах. В первом случае Шанахан и его бывшая супруга обвиняли друг друга в физическом насилии, во втором, как сообщала USA Today, их 17-летний сын набросился на мать с битой.

До назначения Шанахан более 30 лет работал в компании Boeing, что спровоцировало внутренне расследование Минобороны относительно якобы оказанной им уже во время службы в Пентагоне протекции своему бывшему работодателю. Нарушений выявлено не было, сообщала The New York Times.

Неизменная линия по отношению к России

Участники слушаний в сенате говорили, что Эспер не нуждается в представлении и хорошо знаком всем собравшимся. У Эспера крепкие связи с другими членами президентской команды, занимающимися национальной обороной, отметил в разговоре с Foreign Policy высокопоставленный чиновник Минобороны США. Однако некоторые наблюдатели замечают, что между постами министра армии и главы Пентагона существуют значительные различия, поэтому встает вопрос, хватит ли у Эспера личного веса, чтобы переключиться с логистики и интендантской деятельности на противодействие стратегическим угрозам, например со стороны Ирана, и противостоять не только президенту, но таким тяжеловесам, как Джон Болтон и Майк Помпео. Эспер может прекрасно понять стоящие перед его ведомством проблемы, но ему может не хватить личных качеств, чтобы выделиться в администрации, цитирует издание мнение Джима Таунсенда, бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона.

И в ходе слушаний, и в последних интервью Эспер говорил о России как об угрозе. «Я думаю, что самая большая проблема — Северная Корея. А если смотреть на долгосрочную перспективу, 2025–2035 годы, то Россия. Однако самая большая трудность — это, конечно, Китай с 2035 года и далее. Я имею в виду масштабы страны, ее экономику и все остальное; Китай является стратегическим противником как для Министерства обороны, так и для страны в целом», — говорил он в марте в интервью CNBC.

На слушаниях Эспер отметил, что «ведущей задачей в отношениях между США и Россией в области безопасности является обеспечение сдерживания агрессии России против жизненно важных интересов США». По его мнению, сделать это можно за счет укрепления существующих и создания новых альянсов.

В этом он продолжает линию своих предшественников, зафиксированную в Стратегии национальной обороны США, обнародованной в январе этого года. В ней Россия с Китаем, КНДР, Ираном и террористическими группировками включена в пятерку главных нарушителей мирового спокойствия и угроз для безопасности США.

Однако, как и другие представители администрации, Эспер заявил о необходимости и возможности сотрудничества с Москвой в борьбе с терроризмом (об этом он сообщил в письменных ответах на вопросы сенаторов перед слушанием).

«Министр обороны не проводит самостоятельный внешнеполитический курс, он формируется президентом США, и ожидать, что смена министра обороны что-то изменит в отношениях с Россией, не стоит», — сказал РБК директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. По отзывам, Эспер — человек достаточно жесткий, замечает он. Министр армии также известен как противник сложившейся системы контроля за вооружениями, поэтому после его назначения позиция США по многим вопросам в этой области может стать более жесткой, предполагает Гарбузов.

Автор: Ксения Сигаева
Теги: Пентагон, Министр обороны США
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