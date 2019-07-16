Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне

Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что США находятся в состоянии кибервойны с Россией и Китаем, но высказался за сотрудничество с Москвой в сфере борьбы с терроризмом

Марк Эспер (Фото: Sarah Silbiger / Bloomberg)

Россия и Китай постоянно пытаются украсть американские технологии. Об этом Марк Эспер, претендент на пост министра обороны США, завил 16 июля на посвященных его назначению слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил (трансляция выступления велась на сайте комитета).

«Мы находимся в состоянии войны в киберпространстве. Мы постоянно боремся с такими странами, как Россия или Китай, которые пытаются украсть наши технологии, повлиять на выборы, распространить дезинформацию о США», — сказал он. Говоря о Китае и России, он также отметил их растущую способность оспаривать военное преимущество США. «Мы не можем позволить этому тренду сохраниться», — заявил Эспер.

«Мы не должны стоять в стороне, когда Россия вооружает себя ядерными крылатыми ракетами SSC-8 (9M729), радиус действия которых распространяется на большую часть Европы», — прокомментировал он будущее Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), о выходе из которого объявили США и Россия. «Мы будем убеждать Россию вернуться к соглашению, США будут верны сделке и всем обязательствам до 2 августа», — заверил претендент.

Эспер также пообещал продолжать противостояние попыткам России вмешаться в американские выборы (Москва отрицает любую причастность к этому). «Мы все более уверены, что выборы 2020 года пройдут без проблем», — сказал он.

О своем желании назначить Марка Эспера на пост главы Пентагона президент США Дональд Трамп заявил 21 июня, а 24 июня Эспер был сделан исполняющим обязанности министра обороны. После того как Белый дом 15 июля официально номинировал его на министерский пост, Эспер, согласно процедуре, перестал исполнять обязанности министра и вернулся на свою предыдущую должность — министра армии. Обязанности главы Пентагона до окончательного решения сената будет исполнять министр ВМС США Ричард Спенсер.