МИД назвал агрессивной военную стратегию США в космосе

Американский курс в космосе демонстрирует агрессию со стороны Вашингтона. Об этом говорится в комментарии МИД России в связи с публикацией «Оборонной космической стратегии» США.

«Документ подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космической сфере. Четко обозначена конечная цель — обеспечение «американского военного превосходства в космосе», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Соединенные Штаты рассматривают космос в качестве арены для ведения боевых действий, причем не только в оборонительных, но и для «нанесения поражения противнику при враждебном использовании космического пространства».

МИД отметил, что партнерам и союзникам США в космической области отводится вспомогательная роль для реализации военных космических планов Вашингтона. Свою космическую стратегию он оправдывает с помощью обвинений других государств. «Американские коллеги заявляют о российской и китайской «величайших стратегических угрозах» в космосе, разумеется, не утруждая себя представлением каких-либо доказательств», — пояснили в МИД.

В Москве заявили, что внимательно следят за «агрессивными устремлениями» США и анализируют их возможные последствия. Кроме того, в министерстве отметили, что Россия отдает приоритет исключительно мирному использованию и исследованию космоса.