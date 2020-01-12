Пентагон заявил об угрозе отставания от армий России и Китая

США должны развиваться в том же темпе, что и потенциальный противник, в том числе Китай, который «движется с невероятной скоростью», заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов

Джон Хайтен (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Американские вооруженные силы должны развиваться более активно, чтобы не допустить отставания от России и Китая. Об этом заявил генерал ВВС США, замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен. Его первое интервью на этом посту опубликовано на сайте Пентагона.

«Мы должны наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай», — отметил он. Китай, по словам Хайтена, «движется с невероятной скоростью». Он считает, что армия США должна развиваться в том же темпе, что и потенциальный противник.

В настоящий момент, по словам генерала, американские вооруженные силы лидируют по большинству параметров. Однако, по словам Хайтена, это не имеет значения, если соперник в гонке, который движется быстрее, вырвется вперед. Он добавил, что США не должны этого допустить.

По словам замглавы Объединенного комитета начальников штабов, в настоящий момент США занимаются модернизацией межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и стратегических бомбардировщиков.