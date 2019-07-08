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Госдума попросит кабмин запретить поставки вина из Грузии
После нецензурной брани в адрес президента России на грузинском ТВ депутаты хотят предложить кабмину ввести ограничения против Тбилиси. По словам спикера Госдумы, речь идет о поставках вина, воды и денежных переводах
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Госдума во вторник попросит правительство рассмотреть вопрос о введении санкций против Грузии после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина на грузинском ТВ. Такое заявление сделал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, сообщает «РИА Новости».

«Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов», — сообщил Володин журналистам.

По его словам, Совет принял решение единогласно, это предложение 9 июля будет рассмотрено депутатами Госдумы.

Вечером в воскресенье, 7 июля, ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния во время итоговой еженедельной программы обратился на русском языке к Владимиру Путину, используя в своей речи нецензурную брань.

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После этого у здания телекомпании началась акция протеста, участники которой потребовали извинений за прозвучавшие высказывания, а также закрытия канала. Из-за акции протеста в ночь на 8 июля телеканал «Рустави 2» временно прекращал свое вещание и возобновил работу только к утру понедельника.

Грузинские власти также осудили поведение телеведущего, свое мнение по этому вопросы высказали президент страны Саломе Зарубишвили и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

К Кремле, реагируя на поведение Габуния в эфире, назвали ситуацию «позором для грузин».

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Как сообщил РБК гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, по данным за январь—апрель 2019 года, Грузия вышла на второе место по импорту тихого вина в Россию с долей 17% (первое место у Испании с долей 20,3%). За этот период Грузия экспортировала в Россию 14,8 млн л вина на $34,83 млн.

В пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» РБК сообщили, что в ассортименте компании доля вин, закупаемых в Грузии, составляет не более 8%. «Никаких явных изменений в спросе на этот товар за последние годы мы не наблюдаем», — отметил представитель пресс-службы.

В пресс-службе сети «Магнит» РБК сообщили, что доля прямого импорта вина из Грузии в магазины розничной сети незначительная. Поставки продукции осуществляются в прежнем режиме, добавили там.

Авторы: Наталья Демченко, Ольга Дубравицкая
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