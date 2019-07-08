Госдума попросит кабмин запретить поставки вина из Грузии

После нецензурной брани в адрес президента России на грузинском ТВ депутаты хотят предложить кабмину ввести ограничения против Тбилиси. По словам спикера Госдумы, речь идет о поставках вина, воды и денежных переводах

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Госдума во вторник попросит правительство рассмотреть вопрос о введении санкций против Грузии после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина на грузинском ТВ. Такое заявление сделал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, сообщает «РИА Новости».

«Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов», — сообщил Володин журналистам.

По его словам, Совет принял решение единогласно, это предложение 9 июля будет рассмотрено депутатами Госдумы.

Вечером в воскресенье, 7 июля, ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния во время итоговой еженедельной программы обратился на русском языке к Владимиру Путину, используя в своей речи нецензурную брань.