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«Рустави 2» возобновила вещание после мата в адрес Путина в прямом эфире
Вещание телеканала было прервано в ночь на 8 июля из-за акции протеста возле здания телекомпании
Фото: Rustavi 2 / Facebook

«Рустави 2» возобновила работу после нескольких часов перерыва, говорится на сайте грузинской телекомпании.

В сообщении отмечается, что генеральный директор телеканала Ника Гварамия призвал сотрудников вернуться в офис, а правительство — защитить журналистов.

Вещание «Рустави 2» было прервано в ночь на 8 июля из-за акции протеста возле здания телекомпании. Участники акции угрожали ворваться внутрь и бросали в здание различные предметы, в том числе яйца и бутылки с водой.

Протесты начались после того, как в эфире итоговой еженедельной программы P.S. ведущий Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, используя в своей речи нецензурную брань. Участники митинга, собравшиеся возле здания телекомпании, потребовали извинений за прозвучавшие в эфире слова, а также закрытия канала. Собравшиеся заявляли, что «Рустави 2» «объявил стране войну, однако общество желает жить в мире», отмечало агентство Interpressnews.

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Акция протеста завершилась, но ее участники пообещали продолжить протесты, если их требования не будут выполнены.

Власти Грузии осудили мат в адрес российского президента в прямом эфире. Президент Саломе Зурабишвили назвала выступление сотрудника «Рустави 2» оскорбительным и «направленным против страны». Грузинский премьер Мамука Бахтадзе счел поведение ведущего провокацией и попыткой внести дестабилизацию в Грузии.

Реакцию властей Грузии телекомпания сочла «ограничением свободы слова» и попыткой вмешательства в дела «Рустави 2». Однако гендиректор «Рустави 2» принес извинения за прозвучавшее в эфире заявление. Он сказал, что российский президент «заслуживает мата», поскольку «лично он, Ника Гварамия, из-за Путина не может посетить могилы своих предков в Абхазии», но отметил, что это «можно было сделать в более приемлемой форме, передает «Грузия Online». В эфире передачи «Воскресные акценты» Гварамия отметил, что канал «не разделяет не мнение, выраженное господином Габуния, а форму выражения этого мнения», и назвал ее «категорически недопустимой и неприемлемой».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Грузия
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