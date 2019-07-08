«Рустави 2» возобновила вещание после мата в адрес Путина в прямом эфире

«Рустави 2» возобновила вещание после мата в адрес Путина в прямом эфире

Вещание телеканала было прервано в ночь на 8 июля из-за акции протеста возле здания телекомпании

Фото: Rustavi 2 / Facebook

«Рустави 2» возобновила работу после нескольких часов перерыва, говорится на сайте грузинской телекомпании.

В сообщении отмечается, что генеральный директор телеканала Ника Гварамия призвал сотрудников вернуться в офис, а правительство — защитить журналистов.

Вещание «Рустави 2» было прервано в ночь на 8 июля из-за акции протеста возле здания телекомпании. Участники акции угрожали ворваться внутрь и бросали в здание различные предметы, в том числе яйца и бутылки с водой.

Протесты начались после того, как в эфире итоговой еженедельной программы P.S. ведущий Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, используя в своей речи нецензурную брань. Участники митинга, собравшиеся возле здания телекомпании, потребовали извинений за прозвучавшие в эфире слова, а также закрытия канала. Собравшиеся заявляли, что «Рустави 2» «объявил стране войну, однако общество желает жить в мире», отмечало агентство Interpressnews.