Представитель Зеленского заявил о плане расширить закон о люстрации

Закон, запрещающий политикам времен правления Януковича занимать государственные должности, будет доработан администрацией Зеленского. По словам представителя президента в Раде, его действие могут распространить на депутатов

В офисе президента Украины Владимира Зеленского готовят законопроект о расширении перечня субъектов люстрации. Об этом рассказал представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Многие говорят, что президент противится люстрации... Мы будем вносить законопроект о расширении [числа] субъектов, которые подлежат люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших чинов, которые существуют в Украине», — заявил Стефанчук во время заседания согласительного совета парламента в понедельник. По его словам, это одна из инициатив президента, которая сейчас дорабатывается.

Закон о люстрации Закон «Об очищении власти», известный также как закон о люстрации, был подписан экс-президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году. Основная его цель — помешать занимать должности тем украинским политикам, которые были у власти во время правления Виктора Януковича, а также тем, кто участвовал в подавлении протестов на Майдане. Им на пять или 10 лет запрещается занимать официальные посты в органах власти и местного самоуправления. Под действие документа также подпадают бывшие функционеры КПСС, полит­руки советской армии, работники советского МВД и др. Сейчас закон не распространяется на избранных депутатов — считается, что выборы представляют собой часть люстрационного процесса.

Ранее Зеленского критиковали за назначение главой своей администрации Андрея Богдана, который занимал различные должности в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче. В частности, он был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.