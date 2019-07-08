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Представитель Зеленского заявил о плане расширить закон о люстрации
Закон, запрещающий политикам времен правления Януковича занимать государственные должности, будет доработан администрацией Зеленского. По словам представителя президента в Раде, его действие могут распространить на депутатов

В офисе президента Украины Владимира Зеленского готовят законопроект о расширении перечня субъектов люстрации. Об этом рассказал представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Многие говорят, что президент противится люстрации... Мы будем вносить законопроект о расширении [числа] субъектов, которые подлежат люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших чинов, которые существуют в Украине», — заявил Стефанчук во время заседания согласительного совета парламента в понедельник. По его словам, это одна из инициатив президента, которая сейчас дорабатывается.

Политика
В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным

Закон о люстрации

Закон «Об очищении власти», известный также как закон о люстрации, был подписан экс-президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году.

Основная его цель — помешать занимать должности тем украинским политикам, которые были у власти во время правления Виктора Януковича, а также тем, кто участвовал в подавлении протестов на Майдане. Им на пять или 10 лет запрещается занимать официальные посты в органах власти и местного самоуправления.

Под действие документа также подпадают бывшие функционеры КПСС, полит­руки советской армии, работники советского МВД и др.

Сейчас закон не распространяется на избранных депутатов — считается, что выборы представляют собой часть люстрационного процесса.

Ранее Зеленского критиковали за назначение главой своей администрации Андрея Богдана, который занимал различные должности в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче. В частности, он был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что Богдан не попадает под действие закона «Об очищении власти», поскольку администрация не является органом государственной власти.

Политика
В Минюсте Украины после назначения Зеленского объяснили закон о люстрации

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов в ответ выступил с заявлением о том, что должность главы администрации президента Украины попадает под действие закона «Об очищении власти» (люстрации).

Минюст направил в администрацию президента разъяснение закона «Об очищении власти». По словам Петухова, по закону там должны самостоятельно проверить, нет ли среди чиновников людей, попадающих под люстрацию. Если есть, то их следует уволить, указал он, отметив, что в противном случае ведомство может потребовать увольнения через суд.

Иск к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу о назначении Андрея Богдана уже подал Общественный люстрационный комитет Украины. Это общественное объединение было создано во время событий на Майдане в феврале 2014 года. Его активисты участвовали в разработке люстрационного законодательства республики.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Зеленский, Закон о люстрации, Виктор Янукович
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В Минюсте Украины после назначения Зеленского объяснили закон о люстрации
Политика
В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным
Политика
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