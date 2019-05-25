К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитет

Активисты, создавшие люстрационное законодательство Украины, недовольны тем, что главой администрации президента стал Андрей Богдан, занимавший высокий пост при Януковиче. Указ о его назначении противоречит закону, уверены они

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан (Фото: РИА Новости)

Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook.Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.

Юрист Андрей Богдан осуществлял юридическое сопровождение предвыборной кампании Зеленского. Его же своим личным адвокатом называл украинский миллиардер Игорь Коломойский. 21 мая Зеленский подписал указ о назначении Богдана главой своей администрации.

Богдан работал в правительстве Николая Азарова, когда президентом был Виктор Янукович. Тогда он занимал должность заместителя министра кабинета министров Украины — правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики. Это вызвало претензии к назначению у Минюста Украины, запросившего у администрации президента разъяснений. По закону «Об очищении власти», принятому в 2014 году, доступ к государственной службе ограничении для тех чиновников, которые занимали посты при Януковиче.

Общественный люстрационный комитет также обрати внимание суда на то, что назначение Богдана противоречит закону. «Богдан А.И. занимал люстрационную должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25.02.2010 по 22.02.2014, а также во время Революции Достоинства и не освободился по собственному желанию с 22.11.2013 по 22.02.2014», — говорится в иске. Иск должен рассматривать Кассационный суд в составе Верховного Суда.

Возможность обращения в суд в случае противоречия назначений Зеленского закону о люстрации также допускали в минюсте. Как заявлял заместитель министра юстиции Сергей Петухов, администрации следует самостоятельно проверить всех новых чиновников и уволить их в случае если они подпадают под действие люстрации. «В случае невыполнения требований закона «Об очищении власти» окончательное решение должен принимать суд, и мы не исключаем такого варианта», — говорил замминистра юстиции.