В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным

Норма, которая предполагает ограничение доступа к госслужбе для лиц, занимавших руководящие посты при Януковиче, противоречит Конституции, заявили в администрации Зеленского. Под этот закон может попасть новый глава этой структуры

Андрей Богдан (Фото: Sergii Kharchenko / ZUMA / ТАСС)

Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны. Такую точку зрения он выразил в беседе с журналистами, заявления чиновника транслировал телеканал «112 Украина».

Прежде вопросы у украинских властей возникли к юристу Андрею Богдану, которого новый президент республики Владимир Зеленский назначил главой своей администрации. Богдан работал в правительстве Николая Азарова, когда президентом Украины был Виктор Янукович. Однако теперь в соответствии с законом «Об очищении власти» в республике доступ к государственной службе для лиц, которые занимали руководящие должности при Януковиче, должен быть ограничен.

«Проблема этого закона — что он некачественный и противоречит Конституции», — прокомментировал соответствующую норму Рябошапка (цитата по «Гордон.ua»). «Когда одна норма прямо говорит, что люстрация распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит администрацию президента к органам госвласти, это значит, что закон не соответствует Конституции и принципам верховенства права», — пояснил он.

В связи с этим, полагает замглавы администрации президента, глава государства не может применять закон, «не соответствующий принципам верховенства права». В противном случае, считает Рябошапка, будут нарушены права человека.