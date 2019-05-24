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Политика ,  
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В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным
Норма, которая предполагает ограничение доступа к госслужбе для лиц, занимавших руководящие посты при Януковиче, противоречит Конституции, заявили в администрации Зеленского. Под этот закон может попасть новый глава этой структуры
Андрей Богдан (Фото: Sergii Kharchenko / ZUMA / ТАСС)

Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны. Такую точку зрения он выразил в беседе с журналистами, заявления чиновника транслировал телеканал «112 Украина».

Прежде вопросы у украинских властей возникли к юристу Андрею Богдану, которого новый президент республики Владимир Зеленский назначил главой своей администрации. Богдан работал в правительстве Николая Азарова, когда президентом Украины был Виктор Янукович. Однако теперь в соответствии с законом «Об очищении власти» в республике доступ к государственной службе для лиц, которые занимали руководящие должности при Януковиче, должен быть ограничен.

«Проблема этого закона — что он некачественный и противоречит Конституции», — прокомментировал соответствующую норму Рябошапка (цитата по «Гордон.ua»). «Когда одна норма прямо говорит, что люстрация распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит администрацию президента к органам госвласти, это значит, что закон не соответствует Конституции и принципам верховенства права», — пояснил он.

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В связи с этим, полагает замглавы администрации президента, глава государства не может применять закон, «не соответствующий принципам верховенства права». В противном случае, считает Рябошапка, будут нарушены права человека.

Таким образом, снять с должности главы своей администрации Богдана Зеленский сможет только тогда, когда Конституционный суд признает закон о люстрации соответствующим Конституции, заявил чиновник. Если так и произойдет, Богдан, подчеркнул Рябошапка, будет уволен «в тот же день <...> как человек, который обязан проходить меры по очищению власти».

Главой своей администрации Богдана Зеленский назначил 21 мая. На Украине это вызвало волну недовольства в политических кругах: Богдан, отмечали там, должен попадать под действие закона о люстрации 2014 года, так как занимал различные должности в правительстве при президенте Викторе Януковиче.

Сам Богдан, комментируя это, заявлял, что был люстрирован несправедливо. Должность главы президентской администрации, по его мнению, он может занимать, так как эта структура не является государственной и не попадает под действие закона.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Украина, люстрация, администрация президента
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