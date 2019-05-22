В Минюсте Украины после назначения Зеленского объяснили закон о люстрации

В Минюсте Украины после назначения Зеленского объяснили закон о люстрации

Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации днем ранее, 21 мая. Это спровоцировало волну дискуссий, поскольку Богдан работал в правительстве Украины при Викторе Януковиче, что противоречит закону о люстрации

Андрей Богдан (Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС)

Должность главы администрации президента Украины попадает под действие закона «Об очищении власти» (люстрации). Об этом заявил заместитель министра юстиции республики Сергей Петухов, сообщает «112 Украина».

В своем Facebook он написал, что считает необходимым разъяснить положение закона о люстрации » в связи с быстрым обсуждением процедуры люстрации».

Накануне, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил главой администрации своего советника и юриста партии «Слуга народа» Андрея Богдана. Это спровоцировало волну недовольства в политических кругах страны, поскольку Богдан должен попадать под действие закона о люстрации 2014 года, поскольку занимал различные должности в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче. Закон о люстрации запрещает занимать государственные должности до 2024 года тем, кто до 2014 года занимал целый ряд высокопоставленных должностей в украинском правительстве.

В Минюсте пояснили, что должность главы Администрации президента прямо указана в ч. 5 ст. 2 Закона Украины «Об очищении власти» как подлежащая люстрации. Статус должности главы Администрации, согласно закону «О государственной службе», не имеет значения, поскольку она напрямую указана в тексте закона об очищении власти.