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В Минюсте Украины после назначения Зеленского объяснили закон о люстрации
Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации днем ранее, 21 мая. Это спровоцировало волну дискуссий, поскольку Богдан работал в правительстве Украины при Викторе Януковиче, что противоречит закону о люстрации
Андрей Богдан  (Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС)

Должность главы администрации президента Украины попадает под действие закона «Об очищении власти» (люстрации). Об этом заявил заместитель министра юстиции республики Сергей Петухов, сообщает «112 Украина».

В своем Facebook он написал, что считает необходимым разъяснить положение закона о люстрации » в связи с быстрым обсуждением процедуры люстрации».

Накануне, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил главой администрации своего советника и юриста партии «Слуга народа» Андрея Богдана. Это спровоцировало волну недовольства в политических кругах страны, поскольку Богдан должен попадать под действие закона о люстрации 2014 года, поскольку занимал различные должности в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче. Закон о люстрации запрещает занимать государственные должности до 2024 года тем, кто до 2014 года занимал целый ряд высокопоставленных должностей в украинском правительстве.

В Минюсте пояснили, что должность главы Администрации президента прямо указана в ч. 5 ст. 2 Закона Украины «Об очищении власти» как подлежащая люстрации. Статус должности главы Администрации, согласно закону «О государственной службе», не имеет значения, поскольку она напрямую указана в тексте закона об очищении власти.

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«Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять. <...> Обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложена на руководителя соответствующего органа. Министерство юстиции предоставляет разъяснения и контролирует исполнение закона», — написал Петухов в своем Facebook.

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка, в свою очередь, говорил, что Богдан не попадает под действие закона «Об очищении власти», поскольку администрация не является органом государственной власти.

На то, что Богдан попадает под закон о люстрации, обратил внимание народный депутат Егор Соболев, а также экс-глава департамента по вопросам люстрации Минюста и один из соавторов закона «Об очищении власти» Татьяна Козаченко.

Автор: Анна Трунина
Теги: Минюст Украины, Украина, люстрация
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