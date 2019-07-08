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Националисты предъявили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

Основатель полка «Азов» и депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий заявил, что националисты дают президенту страны Владимиру Зеленскому сутки на то, чтобы не допустить проведения телемоста, который планируют организовать российский телеканал «Россия-1» и украинский NewsOne.

«Господин президент, у вас есть сутки, чтобы решить эту ситуацию, не допустить такого эфира. Не допустить телевизионной оккупации фактически. Если за сутки вы не справитесь или не захотите справиться, то мы возьмем эту обязанность на себя. Могу сказать одно, такого позора в украинском эфире точно не будет», — заявил Билецкий в видеообращении, опубликованном на официальном YouTube-канале партии «Национальный корпус», добавив, что у его соратников есть опыт борьбы на востоке Украины в 2014 году.

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В своем Telegram-канале депутат добавил, что от Зеленского ждут ответа, достойного не клоуна или «артиста с корпоративов олигархов», а лидера государства, которое находится в состоянии войны.

«Иначе ответ «зеленым человечкам» Кремля начнут давать «черные человечки», — закончил Билецкий.

О намерении провести двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить» объявил телеведущий Дмитрий Киселев. Мероприятие планируется провести 12 июля в 18:00 мск. По словам Киселева, оно должно стать аналогом первого в истории телемоста между СССР и США, состоявшегося в 1982 году.

Теги: Украина, Владимир Зеленский
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