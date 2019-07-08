Украинский телеканал объяснил идею провести телемост с «Россией 1»

Украинский телеканал NewsOne, который будет участвовать в телемосте с «Россией 1», считает выход на открытый диалог с Москвой своим журналистским долгом. Об этом говорится в заявлении телеканала.

«Именно телемосты [Владимира] Познера и [Фила] Донахью в 80-х годах положили начало общению между народами, находящимися благодаря политикам в состоянии холодной войны. <...> И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира», — следует из заявления.

По данным телеканала, на сегодняшний день около 70% жителей Украины ждут прямых политических переговоров с Россией. Авторы инициативы пояснили, что те, кто выступают с обвинениями в адрес NewsOne, не хотят мира между странами.

На 12 июля запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве. Его ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны и Елена Кирик и Василий Голованов с украинской стороны. Телемост пройдет с участием «обычных людей Украины и России, без политики, без политиков».