В МИДе заявили о «логическом завершении» моратория по РСМД

Запад не оценил и не сделал взаимных шагов в ответ на мораторий России на развертывание РСМД, поэтому последний приближается к «логическому завершению», заявил Рябков. ДРСМД прекратил свое действие в 2019 году

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мораторий России на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приближается к своему логическому завершению, Москва вынуждена реагировать на «весьма чувствительные ракетные угрозы», заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, США намерены наращивать деятельность по развертыванию наземных РСМД в разных частях мира, что говорит о том, что проявленная Россией сдержанность в этой сфере не была оценена и не встретила взаимности.

«Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению, — заявил Рябков. — Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз. Решения по конкретным параметрам такого реагирования за нашими военными и, разумеется, за руководством Российской Федерации».

СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году. Он предполагает отказ от производства и испытаний новых РСМД. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении обязательств. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора из-за создания Россией ракет 9М729. В ответ Москва приостановила участие в ДРСМД. Документ прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет размещать подобные системы в других странах, пока там не появятся американские РСМД. Как отмечали в российском МИДе, тогда фактически был введен «односторонний мораторий на развертывание» этих вооружений. Москва предлагала США и НАТО сделать аналогичный шаг, однако эту инициативу посчитали несерьезной и отвергли.

В октябре 2023 года Рябков заявил, что основания для сохранения «одностороннего моратория» России исчезают. По его словам, последствиями действий США станет появление запрещенных ДРСМД средств в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.