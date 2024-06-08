Мобилизованного из Сызрани обвинили в дезертирстве из-за отпуска
Против мобилизованного отца троих детей Илью С. из Сызрани завели уголовное дело за самовольное оставление части или неявку на службу в срок (ч. 5 ст. 337 УК, от пяти до десяти лет лишения свободы), хотя он легально находился в отпуске и вернулся в зону боевых действий по приказу, сообщила его жена изданию Readovka.
Илью мобилизовали 22 октября 2022 года. В конце июля 2023 года он во время отпуска 10 дней лечился в госпитале. 1 августа у него родился третий ребенок, после чего мужчина отправился в часть и написал два рапорта — на продление отпуска по семейным обстоятельствам и на демобилизацию в связи с тем, что он стал многодетным отцом (все дети — несовершеннолетние, старшему — 13 лет). В части Илье сказали, что он может отправляться домой, рапорта направят «ответственным лицам» и посоветовали ждать решения по этим вопросам.
После этого мужчине звонил представитель части и спрашивал, не поступало ли данных о его ситуации, не произошло ли изменений. Также Илья сам три раза ездил в часть, однако решения по его рапортам принято не было. В январе этого года его вызвали в часть в Новороссийск. Там следователь спросил у Ильи о том, где он находился это время и почему отсутствовал, мужчина объяснил ситуацию, после чего его отправили в зону проведения военной операции.
Однако 21 февраля Илью вернули в часть в Новороссийске, где сообщили, что против него заводят уголовное дело за самовольное оставление части. Его жена пыталась доказать, что мужчина не скрывался и всегда был на связи, однако суд над ним состоится через неделю.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн (депутат от Самарской области) заявил, что обратится по этому поводу в военную прокуратуру, чтобы там «детально разобрались в ситуации». По его мнению, могла произойти «бюрократическая ошибка».
Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года, в конце октября Минобороны отчиталось о ее завершении, указ об этом не был подписан. Изначально отсрочка предоставлялась отцам четырех и более детей. Однако 13 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Минобороны в качестве «жеста доброй воли» распространило отсрочку и на отцов с тремя детьми. Но законодательно отсрочка для них в законе о мобилизации не закреплена, соответствующие поправки депутаты не поддержали.
В январе 2023 года военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов сообщил, что Генштаб отменил директиву об отсрочке для отцов троих детей. Позже начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский заявил, что директива не прекратила действовать, но носит рекомендательный характер.
В марте комитет Думы по обороне рекомендовал отклонить инициативу, сочтя, что расширение перечня отсрочек может «негативно отразиться на комплектовании» армии. Авторы законопроекта, в числе которых глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, подчеркивали, что инициатива поможет реализации демографической политики России и гарантиям прав детей.
РБК обратился за комментарием в управления СК и МВД по Саратовской области, в администрацию Сызрани.
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