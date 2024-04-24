В Думе предложили разрешить многодетным мобилизованным досрочно уволиться

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В Госдуму внесли законопроект о праве на досрочное увольнение со службы мобилизованных граждан, семьям которых был присвоен статус многодетных в течение одного года с момента призыва на военную службу.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов.

В пояснительной записке сказано, действующее законодательство уже предусматривает некоторые правовые способы защиты многодетных семей, но они реализуются исключительно в рамках отсрочки от призыва, не учитывая аналогичную возможность в качестве основания для увольнения с военной службы.

В случае принятия законопроекта, это основание для увольнения будет только у тех, кто до объявления частичной мобилизации уже являлся законными представителями двух и более детей и получил статус многодетной семьи в течение одного года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не мог реализовать право на отсрочку.

Многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей. В стране продолжает действовать директива об отсрочке от призыва по частичной мобилизации для отцов троих детей младше 16 лет.

В марте 2023 года начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский сообщил, что директива носит рекомендательный характер, но указания продолжают действовать.