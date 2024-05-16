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Военная операция на Украине ,  
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Комитет Думы предложил отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов

Комитет Госдумы предложил отклонить проект об отсрочке для отцов троих детей
Сюжет
Военная операция на Украине
Депутаты предложили не призывать по мобилизации отцов троих детей ради демографии и соблюдения прав несовершеннолетних, однако профильный комитет идею не поддержал, обосновав позицию нежеланием вредить комплектованию армии

Законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей следует отклонить, заключил думский комитет по обороне, следует из его карточки в электронной базе парламента.

Установление параметров призыва на военную службу зависит, прежде всего, от военно-политической обстановки, а потому подходы к проведению мобилизации, например, в случае начала крупномасштабной агрессии против России, в случае ведения Россией «региональной (локальной) войны и в случае необходимости проведения специальной военной операции или ведения военных действий по принуждению к миру не могут быть одинаковыми», указал комитет.

«На законодательном уровне установлено минимальное количество отсрочек, которые должны будут предоставляться даже при самых неблагоприятных условиях обстановки», — сказано в заключении комитета.

Депутаты подчеркнули, что расширение перечня отсрочек может «негативно отразиться на комплектовании» армии и не гарантирует обеспечения мобилизационного развертывания в случае возникновения угроз военной безопасности страны.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Законопроект предложили шесть депутатов, среди которых была член КПРФ Нина Останина. Авторы идеи указали, что отсрочка отцам троих детей поможет реализации демографической политики России и гарантиям прав детей.

«Актуальность и срочность принятия законопроекта не вызывает никаких сомнений, поскольку в период частичной мобилизации и в современных условиях повышение демографии страны — приоритетная задача для сохранения дальнейшего развития и целостности Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Частичную мобилизацию в России объявили утром 21 сентября 2022 года, в армию были призваны 300 тыс. человек. К концу 2023 года право на отсрочку получили 834 224 россиянина. Почти треть (30,7%) получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — IT-специалисты.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума мобилизация Отсрочка от мобилизации многодетные семьи Нина Останина

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