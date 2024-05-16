Комитет Думы предложил отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов
Законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей следует отклонить, заключил думский комитет по обороне, следует из его карточки в электронной базе парламента.
Установление параметров призыва на военную службу зависит, прежде всего, от военно-политической обстановки, а потому подходы к проведению мобилизации, например, в случае начала крупномасштабной агрессии против России, в случае ведения Россией «региональной (локальной) войны и в случае необходимости проведения специальной военной операции или ведения военных действий по принуждению к миру не могут быть одинаковыми», указал комитет.
«На законодательном уровне установлено минимальное количество отсрочек, которые должны будут предоставляться даже при самых неблагоприятных условиях обстановки», — сказано в заключении комитета.
Депутаты подчеркнули, что расширение перечня отсрочек может «негативно отразиться на комплектовании» армии и не гарантирует обеспечения мобилизационного развертывания в случае возникновения угроз военной безопасности страны.
Законопроект предложили шесть депутатов, среди которых была член КПРФ Нина Останина. Авторы идеи указали, что отсрочка отцам троих детей поможет реализации демографической политики России и гарантиям прав детей.
«Актуальность и срочность принятия законопроекта не вызывает никаких сомнений, поскольку в период частичной мобилизации и в современных условиях повышение демографии страны — приоритетная задача для сохранения дальнейшего развития и целостности Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.
Частичную мобилизацию в России объявили утром 21 сентября 2022 года, в армию были призваны 300 тыс. человек. К концу 2023 года право на отсрочку получили 834 224 россиянина. Почти треть (30,7%) получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — IT-специалисты.
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