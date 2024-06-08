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Политика ,  
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Путин встретился с сыном Кадырова

Путин встретился с 17-летним Али Кадыровым, награжденным высшей наградой Чечни
Владимир Путин и&nbsp;Али Кадыров
Владимир Путин и Али Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Президент России Владимир Путин встретился с Али Кадыровым — сыном главы Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил последний в телеграм-канале.

«Наш президент поздравил Али с предстоящим бракосочетанием, рассказал про его ДЕДУШКУ Ахмата-Хаджи, каким он его запомнил, какой характер был у Первого Президента ЧР и какими принципами он руководствовался», — написал он.

Али Кадыров также известен под именем Эли. Ему 17 лет.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, он — гендиректор спортивного клуба «Ахмат» и президент Федерации бокса Чечни.

В последние месяцы сыновья Кадырова получают награды и высокие должности в республике. В прошлом ноябре Али и еще двое несовершеннолетних сыновей главы Чечни — Адам и Ахмат — получили высший орден парламента региона «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

Адам стал известен после того, как прошлым летом в грозненском СИЗО избил волгоградского юношу Никиту Журавеля, его тогда подозревали в сожжении Корана, суд тогда еще не признал его виновным. Кадры избиения опубликовал глава Чечни. На видеозаписи видно, как Адам бьет юношу ногами по лицу, тот только пытается закрыться от ударов. Кадыров затем пожалел, что его сын не убил арестованного.

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Видеозапись с избиением и череда назначений и награждений сыновей произошли на фоне появления сообщений о болезни Кадырова.

Прошлым летом чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, живущий за границей, заявлял, что у Кадырова могут быть проблемы с почками. Тот в ответ опубликовал видеозапись, где упомянул «разные сплетни» и заверил: «Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем, если что. Интересная жизнь. И жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить».

Осенью сообщения о здоровье Кадыров прокомментировал телеведущему Павлу Зарубину. Он заверил, что «абсолютно здоров», а информацию об ухудшении здоровья распространяют люди, которые «хотят уничтожить наше государство, народы, религии». «Они уже ролики показывают, как меня хоронят», — рассказал Кадыров.

В конце апреля в телеграм-каналах снова стали появляться сведения о тяжелой болезни Кадырова. В правительстве Чечни затем опубликовали видеозапись, на который Кадыров тренируется в тренажерном зале. «По-моему, Рамзан Ахматович болен… переизбытком сил, здоровья и энергии», — прокомментировал чеченский министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

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Рамзан Кадыров Владимир Путин Чечня
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