Кадыров предложил ₽1 млн за расшифровку его видео с Путиным и Мирзиёевым

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил миллион рублей за разгадку слов, которые ему прошептали президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он опубликовал видео в своем телеграм-канале, на котором видно, как Кадыров, Путин и Мирзиёев становятся в кружок и о чем-то переговариваются.

«Обязательное условие — опубликовать максимально развернутый ответ», — сказал Кадыров. Он добавил, что люди из его окружения в курсе разговора и дали ему обещание, что не допустят утечку правильного ответа.

«Напоминаю им, чтобы ни в коем случае не делали подсказки, да и вовсе воздержались от любых комментариев. Иначе доверие к ним будет утрачено навсегда», — предупредил лидер Чечни.

Путин встретился с Мирзиёевым в Узбекистане во время визита главы Российского государства в Ташкент 26 мая. Визит был запланирован на два дня, однако Путин решил остаться в Узбекистане на ночь, а утром 28 мая дать пресс-конференцию.

Узбекистан — третья страна, куда Путин приехал с визитом после переизбрания. До этого он ездил в Китай и Белоруссию. Переговоры прошли в «атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия», они были обстоятельными и плодотворными», заявили в Кремле.

Кадыров также приехал в Узбекистан. Он рассказал, что посетил в Ташкенте места, связанные с отцом — первым главой Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым.