Путин позвонил Сальдо из-за ситуации после обрушения плотины ГЭС

Дмитрий Песков: Путин обсудил с Сальдо ситуацию после наводнения из-за Каховской ГЭС

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Президент России Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС с врио губернатора региона Владимиром Сальдо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, Путин поручил Сальдо проанализировать дополнительные потребности, возникающие у жителей региона, а также поручил МЧС оказывать помощь пострадавшим от наводнения «в полном соответствии с нормами Российской Федерации».

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