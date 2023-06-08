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Путин позвонил Сальдо из-за ситуации после обрушения плотины ГЭС

Дмитрий Песков: Путин обсудил с Сальдо ситуацию после наводнения из-за Каховской ГЭС
Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters
Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС с врио губернатора региона Владимиром Сальдо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, Путин поручил Сальдо проанализировать дополнительные потребности, возникающие у жителей региона, а также поручил МЧС оказывать помощь пострадавшим от наводнения «в полном соответствии с нормами Российской Федерации».

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
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Теги
Владимир Путин Владимир Сальдо Херсонская область Каховская ГЭС
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