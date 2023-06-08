Кремль заявил, что Путин не планирует посещать Херсонскую область

Песков: у Путина в настоящий момент нет планов посещать Херсонскую область

После разрушения плотины Каховской ГЭС Путин постоянно получает доклады по ситуации в регионе, однако посещать Херсонскую область пока не планирует, сообщил Песков. Ранее частично затопленный Херсон посетил Зеленский

Последствия разрушения Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

У президента России Владимира Путина в данный момент нет планов посещать зону бедствия в Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС, однако доклады о ситуации в регионе постоянно ему поступают. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Доклады постоянно поступают. Группировка там развертывается. Спасатели наши самоотверженно работают. Сложность заключается в том, что целом ряде мест им приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины. Это осложняет работу. Но главную задачу — спасание людей — как всегда, наши спасатели выполняют самоотверженно», — сказал представитель Кремля.

На вопрос о планах президента посетить регион Песков заявил: «В настоящий момент таких планов нет».

Херсонская область вошла в состав России в результате референдума осенью 2022 года. Последний раз Путин приезжал в регион в апреле этого года. Тогда он посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне затопления оказались населенные пункты по обе стороны Днепра. На левом берегу реки, контролируемом Россией, вода затопила более 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области, сообщили ТАСС в экстренных службах. К настоящему моменту погибшими после обрушения плотины числятся пять человек, более 40 были госпитализированы.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей. Российский МИД счел произошедшее терактом, спланированным в рамках контрнаступления Украины. СК завел уголовное дело о терроризме.

Накануне президент поручил главе МЧС Александру Куренкову ликвидировать последствия затопления на территории Херсонской области и оказать помощь местным жителям. В пресс-службе МЧС после этого сообщили, что Куренков направил в Херсонскую область оперативную группу во главе с замминистра Анатолием Супруновским.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о причастности к произошедшему России. Вину на Москву также возложили ЕС и Великобритания. Сегодня Зеленский посетил частично затопленный Херсон.