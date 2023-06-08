Зеленский посетил Херсон после разрушения Каховской ГЭС

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон после разрушения Каховской ГЭС, из-за которого затопило часть города и Херсонской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В ходе рабочей поездки Зеленский провел координационное совещание по ликвидации последствий разрушения плотины ГЭС. На нем обсудили оперативную обстановку, эвакуацию населения и организацию жизнеобеспечения затопленных территорий.

Зеленский заявил о необходимости подсчитать ущерб от катастрофы и выделить средства на компенсацию жителям и разработать программу компенсации убытков или передислокации предприятий в пределах региона.

В ходе визита Зеленский также посетил пункт пропуска, через который проходит эвакуация жителей затопленных районов.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. В зоне затопления оказались населенные пункты по обе стороны Днепра. На правом берегу Днепра, который контролируют украинские власти, на утро 8 июня подтоплено 20 населенных пунктов и 2629 домов, эвакуировано 1995 человек, сообщала украинская Служба по чрезвычайным ситуациям.

На левом берегу реки, контролируемом Россией, вода затопила более 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области, сообщили ТАСС в экстренных службах. Эвакуированы 4280 человек, среди них более 170 детей. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о пяти погибших.

Украина и западные страны обвинили в подрыве плотины на ГЭС Москву. Российские власти отвергли обвинения и назвали произошедшее «преднамеренной диверсией», связанной с «неудачным наступлением ВСУ». Следственный комитет завел дело о теракте. Турция предложила создать комиссию для расследования разрушения плотины ГЭС и привлечь к участию в ней Россию, Украину и ООН.