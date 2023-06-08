МИД предложил Финляндии способ решить проблемы со счетами посольств

МИД: посольство и консульство Финляндии могут открыть счета только в одном банке России

Посольство и генконсульство Финляндии могут обслуживать банковские счета только в одном банке России, заявили в МИДе. Это стало ответной мерой на то, что российскому посольству в Хельсинки разрешили пользоваться лишь банком Nordea

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Посольство Финляндии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге могут открывать и использовать банковские счета только в одном финансовом учреждении России, сообщили РБК в департаменте информации и печати российского МИДа.

В ведомстве пояснили, что в аналогичных условиях находятся российские загранучреждения в Финляндии, но речи о заморозке счетов не идет.

Сейчас на основе взаимности посольству Финляндии в России «предоставлена возможность пользоваться российским банком ВТБ для осуществления платежей по обеспечению текущей деятельности диппредставительства в соответствии с нормами Венской конвенции», — объяснили РБК в посольстве.



«Подтверждается также готовность российской стороны вести дальнейший диалог по вопросам доступности услуг кредитно-финансовых организаций для обеспечения надлежащих условий деятельности дипломатических представительств и консульских учреждений России и Финляндии на основе взаимности», — заявили в министерстве.

Одним из возможных путей урегулирования ситуации Москва назвала взаимное снятие всех введенных ограничений.

В середине мая МИД Финляндии обвинил Россию в нарушении Венской конвенции из-за заморозки счетов посольства в Москве и генконсульства в Петербурге.

Российская сторона настаивала, что эта мера стала ответом на то, что российскому посольству в Финляндии разрешили пользоваться только одним счетом в одном банке страны — Nordea.

В российской дипмиссии сообщили РБК, что для зачисления любой суммы на счет посольства России в Финляндии введен «длительный процесс рассмотрения разрешения», а взимают за такую операцию комиссию в размере €5 тыс., независимо от суммы перевода».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что Россия неоднократно просила Финляндию отменить введенные ограничения и предупреждала об ответных мерах.