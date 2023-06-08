В Госдепе увидели возврат России к прежним объемам импорта чипов

Координатор санкций в Госдепе заявил о возврате России к прежнему уровню импорта чипов

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Несмотря на санкции, российских импорт ключевых микрочипов и электроники вернулся к уровню, который был до начала военной операции на Украине, заявил координатор по санкциям в Госдепартаменте США Джим О’Брайен, пишет Politico.

Проблема, по словам О’Брайена, заключается в том, что европейские компании продают материалы другим странам, которые, в свою очередь, перепродают их России.

«К началу этого года Россия смогла импортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне», — сказал О’Брайен, имея в виду чипы, процессоры и интегральные схемы.

Он отметил, что эти компоненты очень важны при производстве современных вооружений. По его словам, США определили пять стран, которые помогают обходить санкции: Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.

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