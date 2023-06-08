Орбан созвал совет обороны из-за обострения боев на Украине. На встрече в том числе присутствовали министр обороны и министр внутренних дел страны

Виктор Орбан (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром в четверг созвал совет обороны из-за обострения боев на Украине, сообщает 24.hu со ссылкой на пресс-службу премьера.

«На рассвете в четверг премьер-министр Виктор Орбан созвал Совет обороны из-за эскалации боевых действий», — говорится в сообщении.

На встрече Орбан подчеркнул, что хотя прекращение огня и мир были бы самым важным, боевые действия между Россией и Украиной со вчерашнего вечера «обострились». «Для нас безопасность Венгрии по-прежнему является главным приоритетом, — заявил премьер-министр.

По данным Origo, на совете присутствовали министр обороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий, министр внутренних дел Шандор Пинтер, начальник штаба премьер-министра Габор Боренди, генерал Норберт Тайти, государственный секретарь Йожеф Ковач и главный советник по национальной безопасности и Янош Надь.

Совет обороны Венгрии был создан в июле 2022 года. Среди его компетенций — предложения и отчеты, касающиеся служб национальной безопасности, общественной безопасности, пограничной полиции, национальной обороны, дел беженцев, защиты от стихийных бедствий, борьбы с терроризмом и развития обороны.

Об увеличении с начала этой недели интенсивности боев и начале контрнаступления Украины сообщали источники CNN в НАТО и разведке одной из европейских стран. Официально Киев сообщал 5 июня о «переходе к наступательным действиям», эпицентром которых стало бахмутское направление.

В тот же день Минобороны России сообщило о начале крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта в ДНР. О попытке масштабного прорыва украинских войск заявляли и Запорожские власти. По данным российской стороны, прорыва фронта допущени не было.

Накануне глава СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев еще не начинал контрнаступление, а когда это произойдет, «все об этом узнают». The Washington Post cо ссылкой на источники писала, что администрация президента США считает главной целью Украины в рамках наступления перерезать сухопутный коридор в Крым через утраченные Киевом регионы.