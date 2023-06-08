Движение на Крымском мосту закрыли из-за антитеррористических учений

Движение по Крымскому мосту закрыто из-за антитеррористических учений, сообщил министр транспорта Крыма. Последний раз движение по мосту закрывали 24 мая, также из-за учений

Фото: ZUMA Press / Global Look Press

Антитеррористические учения проходят на Крымском мосту, движение транспорта временно остановлено, сообщил «РИА Новости» министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено в ближайшее время. Сразу после их окончания», — сказал он.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», въезды на мост в обоих направлениях перекрыты. На карте отображалась пробка длиной около 2 км в направлении Краснодарского края, в сторону Крыма затор небольшой — около 700 м.

Около 9:30 мск движение было восстановлено.

Последний раз движение по мосту закрывали 24 мая, также из-за учений.

Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, является самым длинным в России и Европе — его протяженность составляет 19 км. Его строительство началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.



Автомобильную часть моста открыли в мае 2018 года. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря 2019 года, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение — в июле 2020 года.

В начале мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о запуске с опережением графика движения по второму железнодорожному пути Крымского моста после его ремонта из-за повреждений, полученных во время взрыва 8 октября прошлого года.



Тогда на мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую разведку. В Киеве исключали причастность к теракту.

После взрыва шел ремонт и на автомобильной части. На мосту восстановили не только поврежденные пролеты, но и заменили еще четыре неразрушенных пролета, которые при взрыве были деформированы. Движение по всем полосам моста открыли в феврале.