Движение на Крымском мосту закрыли из-за антитеррористических учений

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35
Шольц назвал условие вступления Украины в ЕС Политика, 10:05
Почти 30 человек госпитализировали после обрушения плотины Каховской ГЭС Политика, 10:02
В США выпустили коллекционную карточку сына Овечкина за Матч звезд НХЛ Спорт, 10:02
Жители отселенных районов Белгородской области получат по ₽10 тыс. Политика, 10:00
Coinbase продолжит торговлю перечисленными в иске SEC криптовалютами Крипто, 09:59
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase Pro, 09:57
Гражданина Казахстана задержали на Пхукете за покушение на россиянина Общество, 09:53
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Сербский форвард побил три рекорда НБА за один матч Спорт, 09:52
Из затопленной зоны в Херсонской области эвакуировали 300 человек Политика, 09:51
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 09:49
Владелец Vans займется в России оптовыми поставками из Китая и Бангладеш Бизнес, 09:40
Как перестать растрачивать энергию впустую — 21 принцип и 23 правила Pro, 09:29
Ефимов анонсировал торги за право редевелопмента участка в Южном Бутово Город, 09:10
Движение на Крымском мосту закрыли из-за антитеррористических учений Политика, 09:07
Взрыв на Крымском мосту ,  
0 

Движение на Крымском мосту закрыли из-за антитеррористических учений

Движение на Крымском мосту закрыли из-за антитеррористических учений
Движение по Крымскому мосту закрыто из-за антитеррористических учений, сообщил министр транспорта Крыма. Последний раз движение по мосту закрывали 24 мая, также из-за учений
Фото: ZUMA Press / Global Look Press
Фото: ZUMA Press / Global Look Press

Антитеррористические учения проходят на Крымском мосту, движение транспорта временно остановлено, сообщил «РИА Новости» министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено в ближайшее время. Сразу после их окончания», — сказал он.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», въезды на мост в обоих направлениях перекрыты. На карте отображалась пробка длиной около 2 км в направлении Краснодарского края, в сторону Крыма затор небольшой — около 700 м.

Около 9:30 мск движение было восстановлено.

Последний раз движение по мосту закрывали 24 мая, также из-за учений.

Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, является самым длинным в России и Европе — его протяженность составляет 19 км. Его строительство началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.

Автомобильную часть моста открыли в мае 2018 года. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря 2019 года, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение — в июле 2020 года.

Читайте на РБК Pro
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Инфаркт от перца: чем может быть опасна острая еда
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей

В начале мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о запуске с опережением графика движения по второму железнодорожному пути Крымского моста после его ремонта из-за повреждений, полученных во время взрыва 8 октября прошлого года.

Тогда на мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую разведку. В Киеве исключали причастность к теракту.

После взрыва шел ремонт и на автомобильной части. На мосту восстановили не только поврежденные пролеты, но и заменили еще четыре неразрушенных пролета, которые при взрыве были деформированы. Движение по всем полосам моста открыли в феврале.

Движение на Крымском мосту закрыли из-за антитеррористических учений
Движение на Крымском мосту закрыли из-за антитеррористических учений

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Крымский мост Движение поездов учения Минтранс
Материалы по теме
Росавтодор объяснил «трещины» на изображениях опор Крымского моста
Экономика
Глава СНБО оценил возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту
Политика
Глава СБУ на вопрос о взрывах на Крымском мосту заявил о принятых мерах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter