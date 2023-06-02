Росавтодор объяснил «трещины» на изображениях опор Крымского моста

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Опоры Крымского моста целы, заявили РБК в Росавтодоре.

Накануне телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал фото, на котором видно линии в опорах моста, похожие на трещины. В Росавтодоре объяснили, что в прошлом году на защитном слое бетона стоек провели «планово-предупредительные работы.

«Ввиду того, что ремонтный материал отличается по своему химическому составу от материала, из которого выполнен защитный слой, при попадании влаги состав изменил цвет», — сказали в ведомстве.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате загорелись железнодорожные цистерны с топливом на проходившем мимо поезде. Обрушилось два автомобильных пролета, четыре человека погибли. ФСБ назвала организатором взрыва украинские спецслужбы.

В феврале все полосы моста открыли для автомобилей, а в начале мая было запущено движение по железнодорожной части.