Росавтодор объяснил «трещины» на изображениях опор Крымского моста

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 16:14
Курский губернатор сообщил о пяти прилетах по селу Политика, 16:59
США заявили об интересе к новой архитектуре контроля над вооружениями Политика, 16:53
Госсекретарь США назвал два пути, предложенные России в 2021 году Политика, 16:53
На Украине задержали бывшего десантника, завербованного КГБ Белоруссии Политика, 16:45
Гладков оценил восстановление пострадавших предприятий в ₽13 млрд Политика, 16:45
Пожар в доме в Шебекино. Видео Политика, 16:41
Губернатор сообщил о рекордном числе обстрелов Шебекино с Украины Политика, 16:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 16:40
Военная операция на Украине. Карта на 2 июня Политика, 16:35
В ОКР заявили об отсутствии приглашения для россиян на Азиатские игры Спорт, 16:34
Названы застройщики — лидеры по объемам строительства жилья в России Недвижимость, 16:32
Росавтодор объяснил «трещины» на изображениях опор Крымского моста Экономика, 16:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:30
Представитель Михалкова опроверг сообщения о его госпитализации Общество, 16:27
Экономика ,  
0 

Росавтодор объяснил «трещины» на изображениях опор Крымского моста

Росавтодор опроверг трещины в опорах Крымского моста
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Опоры Крымского моста целы, заявили РБК в Росавтодоре.

Накануне телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал фото, на котором видно линии в опорах моста, похожие на трещины. В Росавтодоре объяснили, что в прошлом году на защитном слое бетона стоек провели «планово-предупредительные работы.

«Ввиду того, что ремонтный материал отличается по своему химическому составу от материала, из которого выполнен защитный слой, при попадании влаги состав изменил цвет», — сказали в ведомстве.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате загорелись железнодорожные цистерны с топливом на проходившем мимо поезде. Обрушилось два автомобильных пролета, четыре человека погибли. ФСБ назвала организатором взрыва украинские спецслужбы.

В феврале все полосы моста открыли для автомобилей, а в начале мая было запущено движение по железнодорожной части.

Теги
Росавтодор Крымский мост новости
Материалы по теме
Глава СНБО оценил возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту
Политика
Глава СБУ на вопрос о взрывах на Крымском мосту заявил о принятых мерах
Политика
Крымский мост закрыли из-за учений
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter