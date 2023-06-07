Захарова сравнила мирный план Индонезии с минскими соглашениями

Мария Захарова (Фото: РИА Новости)

Предложения главы Минобороны Индонезии Прабово Субианто по урегулированию конфликта на Украине перекликаются с минскими соглашениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Мы с уважением относимся ко всем странам, ко всем организациям и отдельно даже официальным лицам, которые стремятся внести вклад в мирное урегулирование украинского кризиса <...>. Предложенные им [Субианто] шаги перекликаются с минскими соглашениями, которые, как известно, Киев при поддержке Запада саботировал на протяжении восьми лет. Речь идет о прекращении огня, отведении сил и средств от линии соприкосновения», — сказала она.

Захарова добавила, что Россия не видит необходимости в проведении новых референдумов, как предложил Субианто.

Минские соглашения в 2014 году заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. В нее вошли представители России, Украины и ОБСЕ. 12 февраля 2015 года был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2») из 13 пунктов, которые в целом совпадали с договоренностями прошлого года. В частности, стороны — Украина и тогда еще самопровозглашенные ДНР и ЛНР — обязались прекратить огонь и отвести от линии соприкосновения свои отряды, также им было запрещено иметь в районе буферной зоны тяжелое вооружение. Большинство условий соглашений не выполнялось.

В начале июня Субианто призвал к мирным переговорам по Украине. Он предложил сторонам прекратить огонь и создать демилитаризованную зону, где будут размещены миротворческие силы ООН. Кроме того, ООН должна организовать референдум, «чтобы объективно выяснить пожелания большинства жителей различных спорных районов», добавил Субианто.

Официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко в ответ на предложения главы Минобороны Индонезии сказал, что этот план не сработает. «Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина — восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может», — заявил он.

В конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что новый «Минск» невозможен — стране нужны эффективные гарантии безопасности. Он предложил свою «формулу мира», включавшую, в частности, энергетическую безопасность, вывод российских войск и освобождение всех пленных

В МИД России в свою очередь заявляли, что урегулирование возможно при прекращении боевых действий украинскими военными, остановке поставок оружия Западом и отказе Киева от вступления в НАТО и Европейский союз.