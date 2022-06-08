Пророссийские власти Запорожья назвали срок проведения референдума

Подготовку к референдуму уже начали, она займет несколько месяцев. В ближайшее время будут представлены вопросы для референдума, заявили в военно-гражданской администрации

Фото: РИА Новости

В Запорожской области референдум по вхождению в состав России пройдет в этом году, решение об этом уже принято. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».

«Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят <...> стать частью большой России», — сказал он.

По словам Рогова, чем раньше в регионе пройдет референдум, тем быстрее в Запорожье наладится жизнь. Он подчеркнул, что Запорожская область сможет реализовать свой человеческий, производственный, промышленный и природный потенциал в полном объеме только в «единой общерусской семье».

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила 8 июня, что городские власти начали подготовку к референдуму о вхождении в состав России.

Ранее Рогов говорил, что единственный путь развития Запорожской области предполагает присоединение к России на правах полноценного региона без образования Запорожской народной республики или любого вида серой зоны.

Он отмечал, что процесс вхождения региона в состав России начнется после взятия под контроль областного центра — города Запорожье.

Читайте на РБК Pro Pro Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Инструкции Pro «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи Pro Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Статьи Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи

Большая часть Запорожской области контролируется российской стороной. Сейчас в городах действует военная комендатура. На освобожденной территории ввели в оборот российский рубль, а в некоторых городах, в том числе в Мелитополе, начали вещать российские телеканалы.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля предупреждал, что Киев выйдет из переговоров, если на территории взятых российской армией регионов пройдут референдумы.

В мае переговоры Киева и Москвы были приостановлены.

5 июня украинский лидер посетил Запорожье, где пообщался с мариупольцами (Мариуполь — город в Донецкой области, находится под контролем российских военных).

В Кремле подчеркивали, что этот вопрос о вхождении в состав России должен быть «четко и тщательно выверен юристами» и его должны решать сами жители регионов.