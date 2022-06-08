Пророссийские власти Запорожья назвали срок проведения референдума
В Запорожской области референдум по вхождению в состав России пройдет в этом году, решение об этом уже принято. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».
«Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят <...> стать частью большой России», — сказал он.
По словам Рогова, чем раньше в регионе пройдет референдум, тем быстрее в Запорожье наладится жизнь. Он подчеркнул, что Запорожская область сможет реализовать свой человеческий, производственный, промышленный и природный потенциал в полном объеме только в «единой общерусской семье».
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила 8 июня, что городские власти начали подготовку к референдуму о вхождении в состав России.
Ранее Рогов говорил, что единственный путь развития Запорожской области предполагает присоединение к России на правах полноценного региона без образования Запорожской народной республики или любого вида серой зоны.
Он отмечал, что процесс вхождения региона в состав России начнется после взятия под контроль областного центра — города Запорожье.
Большая часть Запорожской области контролируется российской стороной. Сейчас в городах действует военная комендатура. На освобожденной территории ввели в оборот российский рубль, а в некоторых городах, в том числе в Мелитополе, начали вещать российские телеканалы.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля предупреждал, что Киев выйдет из переговоров, если на территории взятых российской армией регионов пройдут референдумы.
В мае переговоры Киева и Москвы были приостановлены.
5 июня украинский лидер посетил Запорожье, где пообщался с мариупольцами (Мариуполь — город в Донецкой области, находится под контролем российских военных).
В Кремле подчеркивали, что этот вопрос о вхождении в состав России должен быть «четко и тщательно выверен юристами» и его должны решать сами жители регионов.