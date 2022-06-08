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Пророссийские власти Запорожья назвали срок проведения референдума

Подготовку к референдуму уже начали, она займет несколько месяцев. В ближайшее время будут представлены вопросы для референдума, заявили в военно-гражданской администрации
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Запорожской области референдум по вхождению в состав России пройдет в этом году, решение об этом уже принято. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».

«Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят <...> стать частью большой России», — сказал он.

По словам Рогова, чем раньше в регионе пройдет референдум, тем быстрее в Запорожье наладится жизнь. Он подчеркнул, что Запорожская область сможет реализовать свой человеческий, производственный, промышленный и природный потенциал в полном объеме только в «единой общерусской семье».

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Фото:Adam Berry / Getty Images

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила 8 июня, что городские власти начали подготовку к референдуму о вхождении в состав России.

Ранее Рогов говорил, что единственный путь развития Запорожской области предполагает присоединение к России на правах полноценного региона без образования Запорожской народной республики или любого вида серой зоны.

Он отмечал, что процесс вхождения региона в состав России начнется после взятия под контроль областного центра — города Запорожье.

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Большая часть Запорожской области контролируется российской стороной. Сейчас в городах действует военная комендатура. На освобожденной территории ввели в оборот российский рубль, а в некоторых городах, в том числе в Мелитополе, начали вещать российские телеканалы.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля предупреждал, что Киев выйдет из переговоров, если на территории взятых российской армией регионов пройдут референдумы.

В мае переговоры Киева и Москвы были приостановлены.

5 июня украинский лидер посетил Запорожье, где пообщался с мариупольцами (Мариуполь — город в Донецкой области, находится под контролем российских военных).

В Кремле подчеркивали, что этот вопрос о вхождении в состав России должен быть «четко и тщательно выверен юристами» и его должны решать сами жители регионов.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Запорожье Референдум Россия
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