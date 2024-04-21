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Дипломаты обратились в МИД Турции из-за отказа пускать россиян в Мексику

Дипломаты обратились в МИД Турции из-за недопуска россиян на рейс в Мексику
В последние месяцы авиакомпания Turkish Airlines перестала пускать россиян на свои рейсы в Аргентину и Мексику. В российской дипмиссии в Турции сообщили, что подали обращения по этому вопросу в МИД страны и авиакомпанию
Фото: EvrenKalinbacak / Shutterstock
Фото: EvrenKalinbacak / Shutterstock

Российские дипломаты в Турции обратились в МИД страны и авиакомпанию Turkish Airlines в связи с инцидентами недопуска на рейсы в Латинскую Америку россиян, сообщил «РИА Новости» российский генконсул в Стамбуле Андрей Буравов.

По его словам, дипмиссия отслеживает ситуацию с транзитом россиян — пассажиров Turkish Airlines в стамбульском аэропорту в страны Южной и Центральной Америки из-за появившихся сложностей.

«Вопрос доведен официальными обращениями до сведения руководства «Турецких авиалиний» в Стамбуле и Москве и до МИД Турции. Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — сказал Буравов.

РБК направил запрос в пресс-службу Turkish Airlines, в посольство России в Турции и в МИД республики.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В марте-апреле у россиян появились сложности с вылетом из Стамбула в некоторые страны Латинской Америки — например, Аргентину и Мексику. Телеграм-канал SHOT 8 марта сообщил, что Turkish Airlines стала массово не пускать на борт летящих в Аргентину российских граждан по различными причинам (среди них были отсутствие багажа или покупка билетов туда-обратно не единым заказом).

11 апреля Ассоциация туроператоров России сообщила о проблемах с перелетом россиян через Стамбул рейсом той же авиакомпании в Мексику: трех девушек не пустили на борт, сославшись на сообщение Turkish Airlines с текстом: «Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства».

По данным источника SHOT на 19 апреля, за последние месяцы из Стамбула в Латинскую Америку не пустили примерно 1 тыс. россиян. 21 апреля телеграм-канал сообщил еще об одном случае. На борт лайнера Turkish Airlines не взяли россиянина, летевшего из Санкт-Петербурга в мексиканский Канкун на концерт Мадонны.

В российском посольстве РБК сообщали, что также были инциденты с недопуском россиян на рейсы в Бразилию и другие страны.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Виктория Хабарова
Турция Мексика Аргентина Turkish Airlines
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