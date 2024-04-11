В АТОР сообщили об отказе Турции выпустить россиян с турами в Мексику

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Трех россиянок, которые летели в мексиканский Канкун, не пустили на рейс Turkish Airlines, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) и гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, девушки 8 апреля летели на отдых транзитом через Стамбул. Мурадян отметил, что это было в рамках тура с оплаченными билетами и подтвержденными бронями в отелях.

Рейс из Москвы задержали, и туристки опоздали на пересадку. В турецком аэропорту девушкам выдали посадочные талоны на рейс 10 апреля и разместили в отеле, но позднее на стойке регистрации отказали в посадке.

Им показали сообщение Turkish Airlines: «Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства».

«Представитель авиакомпании к ним так и не явился, московское представительство перевозчика также отказалось помочь в ситуации и уклонилось от комментариев. Наши клиенты вместо 16 дней в Канкуне полетели домой», — добавил Мурадян.

Замглавы АТОР отметил, что такие ситуации неблагоприятно сказываются как на самих туристах, которые теряют отпуск, так и на операторах — именно они в таком случае возмещают стоимость тура.

В начале 2023 года АТОР сообщила, что мексиканские пограничники стали реже пропускать россиян из-за участившихся случаев использования страны как транзитной зоны. Требования к въезжающим остались прежними — обратный билет, бронь в гостинице или приглашение, подтверждение наличия денег, но проверять их стали тщательнее.

Заведующий консульским отделом посольства России Андрей Трояновский в разговоре с РБК заявил, что число жалоб от россиян на отказ во въезде в Мексику выросло незначительно. Он не увидел в этом дискриминации.