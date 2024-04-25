МИД объяснил недопуск россиян на рейсы из Турции в Мексику давлением США

В последнее время россиян, которые летели в Мексику рейсами Turkish Airlines, не сажали на борт при пересадке в Стамбуле. Россия называла ситуацию «неприемлемой». Проблема есть и с перелетами в другие страны Латинской Америки

Сергей Рябков (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Проблемы с недопуском россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Мексику связаны с давлением на Мехико со стороны Вашингтона, заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», — сказал он.

В марте-апреле у россиян появились сложности с вылетом из Стамбула рейсами Turkish Airlines в некоторые страны Латинской Америки, среди которых были Мексика и Аргентина. 11 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что трех девушек не пустили на рейс в Мексику, сославшись на сообщение Turkish Airlines с текстом: «Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства».

Телеграм-канал SHOT 21 апреля написал еще об одном случае. На борт лайнера Turkish Airlines не взяли россиянина, летевшего из Санкт-Петербурга в мексиканский Канкун на концерт Мадонны.

24 апреля АТОР сообщила, что турецкая авиакомпания прекратила продавать билеты на самолеты из России в Мексику, а также предложила турагентам аннулировать билеты на рейсы по этому направлению до 31 июля либо изменить маршрут и даты перелета. Предложение коснулось билетов на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Мехико и Канкун, которые оформили до 23 апреля.

Российские дипломаты в Турции обратились к Turkish Airlines и МИДу страны с просьбой разъяснить ситуацию с недопуском россиян на рейсы в Латинскую Америку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва «неустанно говорит о неприемлемости такой ситуации». Он указал, что проблема в основном с турецкой стороны, с которой у России очень конструктивные и дружественные отношения, и добавил, что для решения ситуации этот факт будет использован.