Литва не дала вывезти два Tesla Cybertruck из-за санкций против России

Литовские таможенники конфисковали два электромобиля Tesla Cybertruck стоимостью более €200 тыс. по подозрению в их транспортировке через Белоруссию в Россию. Москва считает санкции ЕС незаконными

Фото: Таможня Литовской Республики Фото: Таможня Литовской Республики Фото: Таможня Литовской Республики Фото: Таможня Литовской Республики Фото: Таможня Литовской Республики Фото: Таможня Литовской Республики Фото: Таможня Литовской Республики Фото: Таможня Литовской Республики Фото: Таможня Литовской Республики Фото: Таможня Литовской Республики

На пограничном переходе «Шальчининкай» не выпустили два электромобиля Tesla Cybertruck стоимостью более €200 тыс., сообщила таможня Литвы. По данным ведомства, их планировали экспортировать через Белоруссию в Россию.

После начала военной операции на Украине ЕС запретил экспортировать в Россию автомобили дороже €50 тыс. Позднее ограничения расширились и коснулись новых и б/у машин с моторами более 1,9 л, электрокаров, гибридов и ряда автокомпонентов. В случае нарушения этих требований предусматриваются вторичные санкции в отношении тех, кто помогает Москве обойти рестрикции. В частности, европейские правообладатели брендов могут отозвать лицензию у производителей автомобилей или запчастей в других странах. Россия считает западные санкции нелегитимными и призывает их снять.

Литовская таможня инициировала расследование по факту контрабанды и нарушения международных санкций. Водителей отпустили после допроса, автомобили им не вернули.

В ведомстве отметили, что в 2023 году почти каждый второй экспортированный в третьи страны (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие) автомобиль стоимостью более €50 тыс. позднее оказывался на российском рынке.

Согласно данным «Автостата», в России за первый квартал 2024 года число продаж легковых автомобилей составило около 356 тыс. по сравнению с 171,3 тыс. за аналогичный период прошлого года. Их основная доля пришлась на китайские бренды, такие как Geely, Haval, Chery, Changan, EXEED, OMODA, Lixiang и TANK. Также доминирующее положение на рынке занимала отечественная Lada, отметили в «Автостате».

В октябре 2023 года Минпромторг сообщал о росте доли новых российских автомобилей и автобусов на рынке до 50%. По данным ведомства, за девять месяцев прошлого года в России произвели почти 719 тыс. отечественных легковых машин (около 79,3%), 103 тыс. грузовиков (11,4%), 71 тыс. легких коммерческих автомобилей (7,8%) и 13 тыс. автобусов (1,4%).