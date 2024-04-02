Продажи автомобилей в России выросли в два раза

За первый квартал 2024 года было продано около 365 тыс. новых машин

Продажи легковых автомобилей в первом квартале 2024-го выросли в два раза по сравнению с январем—мартом 2023 года и превысили 2021-й. Спрос могли спровоцировать новая схема оплаты утильсбора и предстоящее подорожание машин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Продажи новых легковых автомобилей (без учета легкового коммерческого транспорта) в России в первом квартале выросли в два раза по сравнению с январем—мартом 2023 года, подсчитал РБК на основе публичной информации и данных источника о регистрациях в марте.

По информации источника РБК на автомобильном рынке, в марте на учет в ГИБДД было поставлено 171 849 штук новых легковых автомобилей. Как пояснил другой собеседник РБК, статистика регистраций вполне отражает тренды, но может незначительно расходиться со статистикой Минпромторга и «Автостата», которая основывается на данных электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). «Эти данные схожи: разница может возникнуть в силу того, что машина, выпущенная с завода в конце месяца и уже получившая ЭПТС, может еще не доехать до покупателя, хотя считается проданной. С другой стороны, данные ГИБДД иногда приходится «очищать», так как некоторые модели авто могут проходить у них не по тем категориям, к которым они фактически относятся».

Суммарно за первые три месяца 2024-го, по подсчетам РБК на основе информации «Автостата» и с учетом мартовской статистики регистраций, было продано уже около 356 тыс. легковых автомобилей. Для сравнения: в первом квартале 2023-го этот показатель был на уровне 171,3 тыс. легковых машин, сообщал «Автостат», в 2022-м — 227,3 тыс., в 2021-м — 349,8 тыс.

В пресс-службе агентства РБК сообщили, что пока не обладают данными о продажах в марте, но они «точно будут выше, чем в феврале» (104 тыс. ед.). «Во-первых, март по количеству дней длиннее февраля. Во-вторых, рынок весной оживает. Так было всегда, за исключением марта 2022-го», — объяснил представитель «Автостата». В марте 2023 года, по данным агентства, было продано 69,91 тыс. новых легковых машин, в марте 2022-го — 55,1 тыс., марте 2021-го — 139,2 тыс.

В Минпромторге, который в ближайшие дни также традиционно опубликует свою статистику продаж, на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Какие марки в лидерах продаж

На автомобили китайских брендов приходится сегодня основная доля продаж, констатирует Ренат Тюктеев, замгендиректора ГК «Авилон» по продажам новых автомобилей. «Более того, и клиент начинает привыкать к маркам из Китая. Те, кто по принципиальным соображениям не рассматривал их покупку, меняют свое решение. Это положительно отражается на динамике», — отметил Тюктеев.

По итогам первых двух месяцев года доминирующее положение на рынке занимала отечественная LADA, на долю которой приходилось около 28% продаж. Лидером среди иномарок в феврале впервые стал китайский бренд Geely (12,26 тыс. проданных машин в феврале), сообщил «Автостат». Следующие семь позиций среди марок тоже занимали «китайцы»: Haval, Chery, Changan, EXEED, OMODA, Lixiang и TANK.

«В целом китайские авто продолжают завоевывать авторынок России. Такой спрос на «китайцев» связан с уходом из страны традиционных автомобильных брендов и ростом качества китайских машин, которые продаются в топовых комплектациях за разумные деньги», — отмечает управляющий директор Frank Auto Ирина Франк.

В пресс-службе АвтоВАЗа не сообщили РБК данные о продажах в марте.

Почему растет спрос

Главная причина роста продаж в последние месяцы связана с новым порядком расчета утильсбора, который начал действовать с 1 апреля текущего года, продолжает Ирина Франк. С этой даты ввоз автомобилей в страну для физических лиц будет возможен либо напрямую, через российскую таможню с уплатой всех ставок, акцизов и налогов, либо через страны Таможенного союза, но с доначислением платежей в счет утилизационного сбора. «Ужесточение правил ввоза автомобилей из ЕАЭС объективно заставило в начале года активнее покупать машины, которые теперь заметно подорожают: по нашим оценкам, на 20–28%. Это касается в большей степени новых автомобилей, но также и авто с пробегом, цены на которые также будут подтягиваться», — отмечает Франк.

На этот фактор роста продаж указывал в феврале и комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ): «Эта мера поддержит рынок в феврале и марте, когда еще «окно» открыто и желающие приобрести автомобиль подешевле постараются им воспользоваться. На основании тенденций рынка в январе—феврале есть хорошие предпосылки для продолжения роста в марте».

Скорее всего, с апреля продажи начнут снижаться на фоне сокращения поставок из стран ЕАЭС на 30–40%, прогнозирует Франк, «ведь именно такая доля параллельного импорта принадлежала мелким перекупщикам и брокерам».

Ренат Тюктеев не считает, что рынок ждет снижение: «В ближайшие месяцы динамика продаж будет находиться на стабильном уровне с небольшим ростом вверх. Несмотря на ожидаемое сокращение объемов дисконтов на рынке, ощутимого снижения спроса мы не ожидаем». Весь первый квартал этого года на рынке работал максимальный объем специальных акций, субсидированных кредитов и поддержек от производителей. «Дилеры вели дисконтную политику, чтобы сократить дорогое финансирование стоков. Это и привело к росту продаж в 2,5 раза», — отметил он. Но далеко не все автобренды предложили скидки, кто-то, напротив, повысил цены на 2–3% — динамика цен была разнонаправленной, отметил Тюктеев.

Ожидаемый рост цен (в связи с новым порядком расчета утильсбора для ввозимых из ЕАЭС машин) мог стимулировать продажи в марте, но со вступлением новых правил в действие мы можем увидеть охлаждение спроса, говорит Анна Буйлакова, аналитик «Цифра брокер». В любом случае спрос в отрасли еще не вернулся к уровням 2021 года, отметила она.

В банке «Открытие» также указывают на введенные в марте скидки на некоторые марки («Москвич», Chery), «решившие освободить прошлогодние складские запасы под новый завоз по новым ценам». Аналитики банка ожидают роста на рынке минимум до конца весны: «Например, уже известно, что «Москвич» продлил скидки на апрель, хотя распродажи должны были ограничиться мартом».

Рекорды марта — это не совсем объективная оценка рынка, отмечает Андрей Ольховский, гендиректор автодилера «Автодом». «В марте было несколько тенденций, которые дали толчок продажам. Среди них и [ожидание] изменений таможенной политики при ввозе автомобилей в Россию, и стагнация рынка Китая, и желание производителей отгрузить с локального китайского рынка максимальное количество автомобилей в другие страны и косвенно считать это продажей», — отмечает менеджер. Выборы (президента России. — РБК) также могли повлиять на спрос — было много опасений про возможный рост курса валюты после выборов, что могло бы привести к удорожанию автомобилей, размышляет Ольховский. В апреле и мае тренд на рынке не поменяется — «в страну привезли неимоверно большое количество автомобилей с льготной таможней, и надо их распродать». Во втором квартале Ольховский ждет роста продаж по сравнению с прошлым годом на 15–20%.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что во втором квартале продажи не будут расти обгоняющими темпами в силу высокой базы первого квартала, сезонного фактора, а также высокой стоимости заемных средств и сохранения интереса потребителей к вторичному рынку, где можно еще найти качественные авто с незначительным пробегом. «Предположу, что новый всплеск продаж будет зафиксирован во второй половине года», — отметил Жарский.

Снижение цен в первом квартале на отдельные марки авто является дополнительным инструментом в подогреве интереса к покупке, продолжает Жарский. Между тем ситуативное понижение стоимости не может являться мерой длительного стимулирования, да и сама по себе цена на фоне регулярно растущей стоимости издержек производителей не может долго оставаться низкой, заключил эксперт.