Доля новых российских автомобилей и автобусов достигла на рынке 50%

На долю автотранспортных средств российского производства приходится половина новых машин, сообщили в Минпромторге. Российский автопром продолжит отвоевывать рынок за счет импортозамещения и господдержки, полагают эксперты

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Легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы, выпущенные в России в январе—сентябре 2023 года, составили порядка 50% отечественного рынка новых транспортных средств. Таким образом, российские производители выпустили в этот период не более 453 тыс. машин, следует из справки о состоянии авторынка, которую в среду, 4 октября, впервые опубликовал Минпромторг. Какой была доля российских транспортных средств в аналогичный период прошлого года, в документе не указано.

Всего же за девять месяцев весь рынок новых транспортных средств (до трех лет) составил 905,9 тыс. автомобилей и автобусов, что на 49% больше аналогичного периода 2022 года. При этом на долю легковых автомобилей пришлось около 79,3% (почти 719 тыс. машин), грузовиков — 11,4% (103 тыс.), легких коммерческих автомобилей — 7,8% (71 тыс.), автобусов — 1,4% (13 тыс.).

Документ подготовила компания «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК) совместно с аналитическим агентством «Автостат». ППК занимается аналитикой авторынка на основе данных «Электронного паспорта» — администратора систем электронных паспортов, в том числе транспортных средств, в ЕАЭС.

РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Что происходит с производством автомобилей

До проведения специальной военной операции на Украине доля транспортных средств российского производства составляла на российском рынке 61%. Если учитывать иностранные транспортные средства, изготовленные в России, показатель увеличивался до 75%, напоминает старший менеджер консалтинговой компании НЭО Никита Дровосеков. По оценке директора автомобильной практики аудиторско-консалтинговой компании «Технологии доверия» (ранее — PwC в России) Виктории Синичкиной, на долю внутрироссийского производства приходилось около 80%.

Но после введения санкций западные, южнокорейские и японские автомобилестроители отказались работать в России. В частности, бывший автозавод Nissan в Санкт-Петербурге перешел под контроль крупнейшего российского производителя автомобилей АвтоВАЗ, а сам волжский автозавод, принадлежавший французской Renault, перешел под контроль ФГУП «НАМИ». Российские автозаводы также столкнулись с дефицитом импортных комплектующих. В результате производство легковых автомобилей в России в 2022 году обвалилось на 67%, до исторического минимума в 450 тыс. штук. Производство грузовиков сократилось на 24,3%, до 141 тыс. машин. Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 т снизился на 15,2%, до 12,5 тыс.

Однако сейчас, по словам директора рейтингов финансовых компаний Национального рейтингового агентства Ирины Лапко, в России наблюдается восстановление объемов производства автомобилей. По данным Росстата, за пять месяцев 2023 года было произведено 155 тыс. легковых автомобилей, что на 42% меньше, чем годом ранее. Однако за семь месяцев объемы производства легковых автомобилей достигли 244 тыс. новых машин — а это уже на 18,6% меньше, чем в аналогичный период 2022-го, отмечает Лапко. На АвтоВАЗе в среду, 4 октября, сообщили, что продажи автомобилей Lada, несмотря на санкционное давление, с начала года выросли на 96%, до 242 тыс. машин.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов утверждает, что сейчас компания готова поддерживать максимальный темп работы и непрерывность производства. «Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу, хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые АвтоВАЗ не имеет влияния, к примеру прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес наших прямых поставщиков. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций», — заявил он.

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, на рост производства влияет господдержка отрасли, например в виде повышенного с 1 августа 2023 года утилизационного сбора. Достижение доли в 50% рынка для транспортных средств, произведенных в России, Дровосеков считает успехом, особенно учитывая тот факт, что даже ряд грузовых транспортных средств российского производства имел комплектующие детали западного производства (недружественных стран).

Какие перспективы у российской автопродукции

К основным тенденциям российского авторынка сейчас относятся вытеснение западноевропейских и американских производителей, которым на смену приходят китайские автоконцерны, активный поиск российскими производителями альтернативных комплектующих и наметившийся рост собственных разработок, перечисляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. В последнем случае речь идет прежде всего о проектах, призванных заменить ушедших иностранных производителей, в основном в сфере мало- и среднетоннажных коммерческих грузовиков как наиболее востребованных в малом и среднем бизнесе, службах доставки, предприятиях ЖКХ и на маршрутах городского и муниципального транспорта, поясняет он.

В 2023 году доля российских новых транспортных средств все же немного снизится, полагает Синичкина. Но в 2024 году и далее будет расти из-за активных планов по восстановлению внутреннего производства, добавляет она. В Национальном рейтинговом агентстве напоминают о прогнозе Минпромторга, согласно которому производство автомобилей всех сегментов в России по итогам 2023 года может составить чуть более 800 тыс. штук., к 2035-му ожидается уровень в 1,6 млн единиц в год.

При этом важным фактором при производстве грузовых транспортных средств остается импортозамещение комплектующих, узлов и агрегатов западного производства, отмечает Дровосеков. «Потенциал к росту [за счет] импортозамещения еще сохраняется, и это будет являться дополнительным фактором роста объемов производства», — прогнозирует он. Кроме того, китайские производители также будут все больше локализовывать сборку и даже частичное производство на территории России, что увеличит показатели по доле транспортных средств российской сборки, указывает эксперт.

Наметившийся рост доли китайских производителей на рынке пока ограничивается низким уровнем развития сервисной сети и слабой узнаваемостью брендов за пределами крупных мегаполисов, отмечает Пискунов. «В среднесрочной перспективе можно допустить более глубокое проникновение китайских автомарок на отечественный (в особенности региональный) рынок», — прогнозирует он. Но этому процессу будет противостоять рост сбыта российских производителей по мере достижения ими локализации производства или импорта необходимых компонентов, обеспечивающих должный паритет безопасности и качества с китайскими конкурентами, оговаривается эксперт.

Динамика доли российской продукции будет зависеть также от курса валют (доллара и юаня), уровня покупательной способности населения, появления новых или ужесточения действующих мер господдержки, подытоживает Кадаков.