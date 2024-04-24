В США начали обсуждать охрану Трампа в тюрьме

Трампу грозит до четырех лет из-за скандала с порнозвездой. Служба охраны задумалась о его безопасности за решеткой, пока это выглядит «логистическим кошмаром». Специалисты допустили открытие пустующей тюрьмы специально для Трампа

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Секретная служба США, занимающаяся охраной действующих и бывших президентов, начала проработку сценария, при котором Дональд Трамп окажется в заключении по итогу одного из уголовных дел, рассматриваемых в его отношении. Об этом пишут ABC и New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Собеседники ожидают, что Трампа не поместят за решетку, а судья вынесет предупреждение или наложит штраф, этой меры не требует и прокуратура. «Мы пока не добиваемся наказания в виде тюремного заключения, но обвиняемый, похоже, надеется на это», — сказал помощник окружного прокурора Крис Конрой.

Однако вопрос о том, как обеспечить безопасность при нахождении бывшего президента в тюрьме, стал серьезной проблемой для спецслужбы и грозит «логистическим кошмаром», отмечает NYT. Собеседники газеты пояснили, что Трампа придется в целях безопасности содержать отдельно от других заключенных, а также проверять еду и личные вещи. Часть агентов работала бы 24 часа в сутки, семь дней в неделю, поочередно сменяясь. Несмотря на запрет огнестрельного оружия в тюрьмах, агенты Секретной службы будут вооружены.

В штате Нью-Йорк есть закрытые или частично закрытые тюрьмы. Собеседники NYT предположили, что одну из них сочтут пригодной для размещения бывшего президента и Секретной службы.

«Очевидно, что это неизведанная территория. Конечно, ни одной государственной тюремной системе раньше не приходилось сталкиваться с этим, и ни одной федеральной тюрьме тоже не приходилось», — признал Мартин Хорн, служивший на самых высоких должностях в пенитенциарных учреждениях штатов Нью-Йорк и Пенсильвания и бывший комиссар департаментов исправительных учреждений и пробации Нью-Йорка.

В самой Секретной службе комментировать любые сведения по этому поводу отказались. В комментарии ABC спецслужба напомнила, что она обязана обеспечивать защиту действующих руководителей правительства, бывших президентов и первых леди, посещающих глав государств и других лиц, назначенных президентом страны. «Для всех условий по всему миру мы изучаем места и разрабатываем комплексные и многоуровневые модели защиты», — пояснили в Секретной службе.

Проработка сценариев касается одного из четырех уголовных дел, находящихся на рассмотрении против 77-летнего Трампа в суде Манхэттена. Оно касается обвинений в фальсификациях документации для сокрытия сексуального скандала с участием порнозвезды. Трампа обвиняют по 34 пунктам. Его могут приговорить к наказанию в виде испытательного срока или тюремному заключению сроком до четырех лет.