Трампа оштрафовали и пригрозили тюрьмой по делу о выплатах порноактрисе

Трампу назначили штраф $9 тыс. за посты в соцсетях, нарушающие запрет разглашать подробности дела о выплатах порноактрисе. В суде заявили, что в случае новых нарушений экс-президента могут отправить в тюрьму

Дональд Трамп (на судебной зарисовке) (Фото: Jane Rosenberg / Reuters)

Суд в Нью-Йорке оштрафовал бывшего президента США Дональда Трампа на $9 тыс. за нарушение запрета на разглашение информации по делу о выплатах порноактрисе Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс), сообщает Reuters.

Как сообщили в суде, Трамп нарушил запрет девять раз, опубликовав в своей соцсети Truth Social сообщения, касающиеся свидетелей и других участников судебного процесса. Прокуроры при этом посчитали, что нарушения есть в десяти постах экс-президента.

Посты были опубликованы с 10 по 17 апреля, в одном из них бывший адвокат Трампа Майкл Коэн назван лжецом. Reuters пишет, что его могут привлечь как свидетеля. Суд постановил, что экс-президент должен удалить семь «оскорбительных» публикаций в социальных сетях и еще два на своем предвыборном сайте.

Судья Хуан Мерчан также пригрозил Трампу тюрьмой, если тот продолжит нарушать приказ о неразглашении. Как отметил Мерчан сумма штрафа относительно небольшая, и экс-президент «легко может позволить себе» ее выплатить. Увеличить штраф суд не может, поэтому инстанция «должна рассмотреть вопрос о том, может ли в некоторых случаях тюремное заключение быть необходимым наказанием».

Трамп считает, что приказ о неразглашении информации нарушает его право на свободу слова.

Политика обвиняют в фальсификации документов с целью сокрытия факта выплаты Дэниелс $130 тыс. Актриса заявляла, что познакомилась с Трампом в 2006 году и имела с ним тайную интимную связь. В 2016 году, в разгар президентской кампании Трампа, с Дэниелс стали связываться разные люди и предлагать деньги в обмен на молчание по поводу этой истории, утверждала она. Одним из них был юрист Трампа Коэн, который пообещал $130 тыс. в обмен на подписание соглашения о неразглашении. Дегньги были оформлены как оплата юридических услуг.

Трамп отрицает интимную связь с Дэниэлс, а также факт незаконного использования предвыборных фондов. В отношении полилика возбуждено еще три уголовных дела. Одно из них связано с незаконным хранением засекреченных документов в его особняке во Флориде. Два других были инициированы по обвинениям в попытках вмешательства в президентские выборы в 2020 году.