Как Дональд Трамп превратил в шоу выбор вице-президента в свою команду Во Флориде прошел просмотр претендентов на «второй номер» в команде экс-президента

В США развернулась борьба за позицию вице-президента в команде Дональда Трампа. Кто претендует на место «второй скрипки» и на что претенденты готовы ради этого — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Nic Antaya / Getty Images)

Что известно о претендентах на пост вице-президента

В минувший уик-энд во флоридском отеле Four Seasons и поместье Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» прошло специальное мероприятие для крупнейших доноров Республиканской партии США. В процессе приватного общения экс-президент и наиболее вероятный кандидат в президенты от республиканцев заявил, что у власти в США «администрация-гестапо», которая бросила все силы на то, чтобы воспрепятствовать его избранию, а также обрушился с критикой на прокуроров, которые возбудили против него уголовные дела. Одновременно он похвастался, что лишь за апрель смог собрать на нужды своей предвыборной кампании $76 млн.

В «Мар-а-Лаго» приехали и некоторые видные представители Республиканской партии США, но не пообщаться со спонсорами, а пройти собеседование на позицию вице-президента в команде Трампа. Американские СМИ называют пятерых наиболее вероятных претендентов.

Губернатор Северной Дакоты миллиардер Дуглас Бергам, ранее выдвигавшийся на пост президента США, но снявший свою кандидатуру. В команде Трампа его считают безопасным выбором, который поможет привлечь голоса умеренных избирателей.

Темнокожий сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, также снявшийся с президентской гонки и впоследствии поддержавший кандидатуру экс-президента. Говорил, что все, чего он хочет, — это «еще четыре года [президентства] Дональда Трампа».

Сенатор от Флориды Марко Рубио, известный республиканец, который ранее не раз критически высказывался о Трампе. Как отмечает Axios, Конституция США запрещает выдвигаться на посты президента и вице-президента представителям одного штата (Трамп тоже из Флориды), но при желании Рубио может поменять свое официальное место жительства.

Сенатор от Огайо, венчурный капиталист Джеймс Дэвид Вэнс, один из наиболее рьяных сторонников Трампа.

Член палаты представителей от Нью-Йорка Элиза Стефаник — с прошлого мая возглавляет Конференцию конгрессменов-республиканцев. Первой из конгрессменов одобрила кандидатуру Трампа на пост президента на выборах 2024 года.

На мероприятии была замечена и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, которую также называли одной из наиболее вероятных претенденток на пост вице-президента. Впрочем, по данным CNN, ее кандидатуру отмели довольно давно, тем более что в конце апреля в медиа просочился скандальный отрывок из новой книги Ноэм, в которой та рассказала, что когда-то убила свою непослушную 14-месячную собаку по кличке Крикет и неприятно пахнущего козла.

Как поясняет сама Ноэм, эта история призвана продемонстрировать ее готовность сделать нечто «трудное, грязное и отвратительное», если потребуется. Более того, она намекает, что в случае, если попадет в Белый дом, такая же участь постигнет и пса Джо Байдена. «Что бы я сделала, если бы стала президентом, в первый день своего пребывания на этом посту в 2025 году? Спасибо, что спросили. Так получилось, что у меня есть список. Первое, что я бы сделала, — убедилась бы, что собаки Джо Байдена там больше не будет (Командир, передай от меня привет Крикету)», — говорится в книге.

Кроме того, в качестве вероятных кандидатов на пост вице-президента США называли имена предпринимателя Вивека Рамасвами, губернатора Техаса Грэга Эбботта, сенатора от Юты Майка Ли, сенатора от Теннесси Марши Блэкберн, членов палаты представителей Байрона Дональдса, Уэсли Ханта и Майкла Вальца.

Однако в этом списке нет того, кому уже довелось исполнить роль «второй скрипки» в администрации Дональда Трампа, — Майка Пенса. Отношения между ними ухудшились, когда вопреки утверждениям Трампа о фальсификации выборов 2020 года Пенс утвердил итоги голосования коллегии выборщиков в качестве председателя сената (эту должность всегда занимает действующий вице-президент).

Как претенденты на пост вице-президента участвовали в телешоу

После встречи с претендентами Дональд Трамп поделился мнением о каждом из них во время неформального обеда — соответствующая аудиозапись попала в распоряжение издания Axios. Впрочем, ясности в отношении шансов тех или иных кандидатов она не привнесла — экс-президент положительно высказался о каждом.

В частности, Трамп сделал комплимент стрижке сенатора Майка Ли, конгрессвумен Маршу Блэкберн сравнил с кроликом из рекламы батареек Energizer, отметил большое состояние губернатора Северной Дакоты Дугласа Бергама и указал на ценность темнокожего члена палаты представителей Байрона Дональдса для привлечения доноров партии, которые заинтересованы в большем расовом и этническом разнообразии в рядах республиканцев. «Как кандидат [в президенты] он проделал хорошую работу, но как суррогат (то есть политический сторонник. — РБК) он просто невероятен», — сказал Трамп о сенаторе Тиме Скотте.

Сразу же после субботнего общения во Флориде четверо из пяти кандидатов в вице-президенты выступили с громкими заявлениями по телевидению. Элиза Стефаник вышла в эфир утреннего шоу Fox News и обрушилась с критикой на Байдена и Демократическую партию, обвинив их во всплеске антисемитизма в американских университетах, где продолжаются массовые пропалестинские акции. «Именно поэтому республиканцы продолжают набирать все больше голосов, потому что мы представляем мир и безопасность. Мы отстаиваем Конституцию. Мы поддерживаем нашего союзника Израиль и решительно осуждаем антисемитизм», — заявила конгрессвумен.

Горячей темы в эфире Fox News коснулся и Марко Рубио, предложив аннулировать визы иностранным студентам, участвующим в протестах, поскольку те «оскверняют статуи» и «срывают американские флаги, вывешивая на их место палестинские». Он отказался ответить на вопрос, готов ли сменить место жительства ради попадания в бюллетень, но зато раскритиковал уголовные дела против Трампа. «Прежде чем кто-либо решит переехать из своего штата, лучше убедиться, что уезжаешь туда, где нет ни одного окружного прокурора, который сделал бы карьеру, выступив против республиканцев, потому что то, что мы сейчас наблюдаем по всей стране, — это превращение нашего уголовного правосудия в оружие против Дональда Трампа», — сказал Рубио.

Тим Скотт тоже высказался об антиизраильских протестах, заявив, что Байден слишком долго тянул с тем, чтобы осудить антисемитизм, поскольку хотел угодить своему электорату. Конгрессмен из Южной Каролины также коснулся весьма чувствительной для кампании Трампа темы — признания итогов предстоящих президентских выборов. Сам экс-президент ранее заявлял, что примет итоги голосования только в том случае, если «все будет честно».

В интервью NBC Скотт несколько раз уходил от ответа на вопрос, станет ли признавать итоги выборов 2024 года (в 2020 году он проголосовал за их утверждение), но подчеркнул: «В конечном итоге 47-м президентом Соединенных Штатов будет Дональд Трамп». Его оппонент Элиза Стефаник еще в феврале заняла более четкую позицию, заявив, что не утвердила бы результаты выборов 2020 года, будь она тогда на месте Майка Пенса.

Дуглас Бергам дал интервью CNN, в котором активно защищал Трампа и раскритиковал возбужденное против того уголовное дело в связи с выплатой порноактрисе денег за молчание об их связи. Губернатор Северной Дакоты подчеркнул, что сама по себе компенсация за соглашение о неразглашении не является нарушением закона, а вменяемая Трампу фальсификация финансовой документации о выплатах — «лишь незначительная ошибка». «Ошибка в заполнении документов никак не скажется на жизни американцев, которые пытаются обеспечить себя едой на столе и бензином в машине», — заявил он.

Похоже, что пока Трамп еще не определился со своим «вторым номером», но у него предостаточно времени до съезда Республиканской партии, который пройдет в Милуоки (штат Висконсин) 15–18 июля и на котором делегаты должны официально выдвинуть кандидатов в президенты и вице-президенты. Сенатор Тим Скотт заявил, что ожидает, что Трамп выберет претендента на пост вице-президента в течение следующих 60 дней. «Я надеюсь, что президент выберет человека, который поможет стране объединиться и исцелиться», — резюмировал он.