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В посольстве России усомнились в планах ввода квот для туристов на Бали

Посольство России не увидело предпосылок для введения квот для туристов на Бали
В начале мая ограничить массовый туризм, ввести систему квот и сделать очередь для посещения острова иностранными туристами предложил губернатор Бали Вайан Костер. Идею уже раскритиковали российские туроператоры

Предпосылок для введения системы квот для иностранных туристов, в том числе российских на Бали «не наблюдается», заявили РБК в посольстве России в Индонезии. С идей о введении квот на днях выступил губернатор Бали Вайан Костер.

«Это личная инициатива губернатора провинции Бали. Предпосылок введения данной системы не наблюдается», — отметили в российском посольстве.

РБК направил запрос в МИД Индонезии.

О планах по ограничению массового туризма и введению системы квот для иностранцев 5 мая сообщил губернатор острова Вайан Костер. Он указывал, что на Бали появилось много туристов, которые совершают правонарушения и «большинство из них из России». По оценке Костера, с января из Индонезии депортировали 101 иностранца, причем 27 из них — россияне.

Обсуждение системы квот ведется с индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов, а также другими заинтересованными сторонами, добавил губернатор. По его задумке, для поездок на Бали иностранным туристам нужно будет вставать в очередь и планировать поездку за год.

Идею о квотах раскритиковали российские туроператоры. Директор АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов усомнился, что власти Индонезии пойдут на такие меры. Нарушения, о которых упоминает Костер, считают в ANEX Tour, как правило, совершаются туристами, которые самостоятельно, без турфирм, приехали на Бали «пожить какое-то время». Любые ограничительные меры плохо влиюят на востребованность туристических направлений, считают в «Русском экспрессе». Там отметили, что турпоток на Бали так и не восстановился до допандемийного уровня, в том числе из-за сохранения требования по сертификатам вакцинации.

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В последнее время россиян депортировали из Индонезии в связи с различными нарушениями. В начале двое граждан России решили выслать из-за неуважительного поведения в комплексе храмов Пура Бесаких — центре балийского индуизма. В апреле двух россиян депортировали и пожизненно запретили посещать Индонезию после вечеринки с наркотиками. Кроме того, в марте из страны решили выслать гражданина России, который снялся обнаженным на вулкане Агунг, который считается местной святыней.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Екатерина Костина Екатерина Костина
При участии
Анастасия Серова
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