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Власти Бали депортируют россиянина за голое фото на священной горе

Власти Бали депортируют россиянина за фото в обнаженном виде на священной горе
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Власти Индонезии депортируют гражданина России за фотографию в обнаженном виде на вулкане Агунг на острове Бали, который считается священным местом у местных жителей. Об этом сообщает газета Jakarta Post.

Как пишет The Independent, россиянин по имени Юрий, который прибыл на Бали по туристической визе, сфотографировался на вулкане без нижнего белья и выложил фото в соцсети. После этого его раскритиковали местные жители. Кроме того, Юрий входил в группу из семи туристов, которые поднялись на гору без предварительной регистрации, что запрещено.

Россиянин удалил снимок на вулкане и опубликовал видео с извинениями. «Моим действиям нет оправдания. Единственное, что привело к тому, что произошло, — это мое личное невежество. Незнание особенностей местной религии», — сказал он. Юрий добавил, что узнал больше об обычаях Индонезии и осознал значение своей ошибки.

После депортации россиянина включат в черный список, что не позволит ему вернуться в страну в течение как минимум следующих шести месяцев, сообщает Jakarta Post. «Он нарушил нормы закона и не проявил уважения к нашей культуре», — цитирует газета главу управления по законодательству и правам человека Бали Ангиата Напитупулу.

Иммиграционная служба Бали 21 марта объявила, что следит за приехавшими на остров иностранцами, в том числе за россиянами, в социальных сетях. 20 марта местные власти депортировали четырех иностранцев (их имена не названы), двое из которых — россияне. У последних был вид на жительство, но они оказывали услуги по обучению вождению мотоциклом, не имея разрешения. Еще двух человек выслали за то, что они превысили сроки разрешенного пребывания в стране.

Теги
Бали Индонезия турист депортация
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