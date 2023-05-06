Туроператоры раскритиковали идею Бали ввести очередь на посещение острова

Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Власти Индонезии вряд ли пойдут на введение системы квот для въезда туристов на Бали, как предложил губернатор острова Вайан Костер, однако его заявление может повлиять на турпоток. Об этом заявил РБК генеральный директор туроператора AРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов.

Ранее Костер предложил туристам становиться в очередь для поездки на Бали — планировать поездку нужно будет за год. По его словам, сейчас на острове появилось много туристов, которые совершают правонарушения, «большинство из них из России». Так с января этого года из Индонезии депортировали 101 иностранца, 27 из них были россиянами, заявил губернатор.

«Даже если это [предложение] действительно будет реализовано, туристическое лобби, которое на Бали особенно и в Индонезии вообще обладает большим влиянием, в отличие, например, от нашей страны, думаю, оно поднимется и губернатор просто потеряет свое место работы», — считает Арутюнов.

По его словам, на Бали сейчас нет больших потоков, так как, в основном, там находятся граждане, которые туда релоцировались, однако слова губернатора острова могут повлиять на турпоток, в том числе среди европейских туристов.

«Прежде чем делать такие заявления, думаю, ему [губернатору] как минимум нужно посоветоваться с туристическим кластером Бали, который вносит огромный вклад в экономику страны и который чрезвычайно зависим от международного туризма», — говорит директор AРТ-ТУР. Кроме того, у Бали много конкурентов и на российском, и на других рынках — Таиланд, Малайзия, Камбоджа и Вьетнам, отмечает он.





По мнению заместителя директора департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики ANEX Tour Алены Хитровой, введение системы квот для въезд на Бали на продажах туров туда сказаться не должно. Наоборот за этот год рост количества бронирований вырос в два раза, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, подчеркивает она.

Что касается нарушений, о которых говорил губернатор острова, то они как правило, совершаются не организованными туристами, а теми, кто едет «пожить какое-то время», отмечает Хитрова.

«Пока не совсем понятно, какая предполагается реализация этой инициативы и будут ли послабления для туристов, которые путешествуют с туристическими компаниями, но это вполне возможно. В случае разных подходов к самостоятельному и организованному туризму на продажах сказаться не должно», — добавила представитель ANEX Tour.

Директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский экспресс» Анна Филатовская заявила, что любые ограничительные меры плохо влияют на востребованность направления. Кроме того, большинство российских туристов бронируют туры за один-два месяца до вылета, единицы делают это сильно заранее, отметила она.

«Сейчас поток на Бали и так не восстановился до допандемийного уровня, преимущественно из-за того, что, во-первых, так и не были отменены сертификаты вакцинации, во-вторых, из-за отсутствия прямых рейсов на остров», — добавила Филатовская.