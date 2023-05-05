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На Бали предложили ввести квоты для туристов из-за нарушений россиян

Губернатор Бали предложил ввести квоты для туристов из-за нарушений со стороны россиян
Иностранцы, в частности россияне, все чаще совершают нарушения, пребывая на Бали, в связи с этим власти решили рассмотреть возможность ввести квоты на въезд. С января Индонезия депортировала более ста человек, 27 из них — русские
Фото: Agung Parameswara / Getty Images
Фото: Agung Parameswara / Getty Images

На Бали могут ввести систему квот для въезда туристов, чтобы ограничить массовый туризм из-за нарушений со стороны иностранцев, заявил губернатор Бали Вайан Костер, передает портал detikNews.

«Мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот», — сказал глава региона.

Костер отметил, что сейчас на Бали появилось много туристов, которые совершают правонарушения, «большинство из них из России». С января этого года, отметил губернатор, из Индонезии депортировали 101 иностранца, 27 из них были россиянами. Всего на Бали, по его оценке, находятся 50 тыс. россиян.

Он добавил, что проведет переговоры относительно квот с Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов и другими заинтересованными сторонами. По замыслу Костера, становиться в очередь на въезд на Бали туристам придется заранее, в частности, им нужно будет планировать поездку на следующий за текущим год.

Непозволительным поведением иностранных туристов также возмутилась бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри, передает портал. Она также выступила с идеей ввести ограничительные меры в отношении туристов и сказала, что поделилась ею с действующим главой государства Джоко Видодо.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Индонезии.

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Россиян из Индонезии депортировали в связи с различными нарушениями. 4 мая стало известно, что двое российских граждан покинут Бали из-за неуважительного поведения в комплексе храмов Пура Бесаких, центре балийского индуизма, — они танцевали и позировали там в неподобающей одежде, несмотря на замечания местных жителей.

В апреле еще двух граждан России решили депортировать с Бали после вечеринки с наркотиками. Им также пожизненно запретили въезд в Индонезию. В марте власти страны посчитали нужным депортировать россиянина, сделавшего фотографию в обнаженном виде на вулкане Агунг на Бали, который считается священным местом у местных жителей.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Екатерина Костина
Бали туристы Индонезия
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