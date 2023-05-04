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Двух россиян депортируют с Бали за танцы в индуистском храме

Detik: с Бали депортируют двух россиян за неуважительное поведение в индуистской святыне
Храм Бесаких
Храм Бесаких (Фото: Moritz Wolf / Global Look Press )

Двух граждан России депортируют с острова Бали за неуважительное поведение в комплексе храмов Пура Бесаких, центре балийского индуизма. Об этом пишет издание Detik со ссылкой на миграционную службу.

Местные власти сочли, что россияне нарушили традиционные нормы, танцуя и позируя в неподобающей одежде на территории храмового комплекса, несмотря на замечания местных жителей. По данным издания, нарушителям 35 и 37 лет. Они отправятся в Россию 12 мая, а до тех пор будут находиться в центре для задержанных мигрантов.

В середине апреля двух россиян депортировали с острова за нахождение на вечеринке в состоянии наркотического опьянения. 41-летнего Александра С. и 27-летнего Романа К. задержали в Нуса-Дуа 15 апреля. Сотрудники правоохранительных органов во время обыска виллы не нашли доказательств наличия наркотиков, «потому что они были израсходованы». 17 апреля россиян отправили на родину.

Теги
Индонезия Бали российские туристы депортация
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