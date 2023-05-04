Detik: с Бали депортируют двух россиян за неуважительное поведение в индуистской святыне

Двух россиян депортируют с Бали за танцы в индуистском храме

Храм Бесаких (Фото: Moritz Wolf / Global Look Press )

Двух граждан России депортируют с острова Бали за неуважительное поведение в комплексе храмов Пура Бесаких, центре балийского индуизма. Об этом пишет издание Detik со ссылкой на миграционную службу.

Местные власти сочли, что россияне нарушили традиционные нормы, танцуя и позируя в неподобающей одежде на территории храмового комплекса, несмотря на замечания местных жителей. По данным издания, нарушителям 35 и 37 лет. Они отправятся в Россию 12 мая, а до тех пор будут находиться в центре для задержанных мигрантов.

В середине апреля двух россиян депортировали с острова за нахождение на вечеринке в состоянии наркотического опьянения. 41-летнего Александра С. и 27-летнего Романа К. задержали в Нуса-Дуа 15 апреля. Сотрудники правоохранительных органов во время обыска виллы не нашли доказательств наличия наркотиков, «потому что они были израсходованы». 17 апреля россиян отправили на родину.