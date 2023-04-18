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Двух россиян депортировали с Бали после вечеринки с наркотиками

Власти Бали депортировали двух россиян за наркотики и навсегда запретили им въезд
Фото: detik.com
Фото: detik.com

Двух россиян депортировали с индонезийского острова Бали вечером 17 апреля за причастность к делу о наркотиках. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с наркотиками провинции.

Помимо депортации власти Бали внесли их в черный список и пожизненно запретили им въезд в Индонезию.

Согласно сообщению, 41-летнего Александра С. и 27-летнего Романа К. поймали во время вечеринки в состоянии опьянения в Нуса-Дуа 15 апреля. Сотрудники правоохранительных органов во время обыска виллы не нашли доказательств наличия наркотиков, «потому что они были израсходованы», отмечает портал.

Однако во время допроса выяснилось, что оба часто употребляют наркотики, переезжая с места на место. Анализы россиян дали положительный результат на кокаин, экстази и марихуану.

По словам главы агентства Нурхади Ювоно, наркотики были приобретены за криптовалюту. «Они покупают наркотики онлайн через Telegram и расплачиваются криптовалютой. А для доставки используется система закладок», — пояснил он.

По данным Detik, Александр въехал в Индонезию 23 марта по туристической визе. Роман въехал в Индонезию 2 января по гостевой визе для работы в качестве эксперта.

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РБК направил запрос в посольство России в Индонезии.

В конце марта власти Индонезии депортировали россиянина за фотографию в обнаженном виде на вулкане Агунг на острове Бали, который считается священным местом у местных жителей. Блогер Юрий Чиликин, который прибыл на Бали по туристической визе, сфотографировался на вулкане без нижнего белья и выложил фото в соцсети. После этого его раскритиковали местные жители. Россиянин удалил снимок на вулкане и опубликовал видео с извинениями, он также принял участие в обряде очищения горы.

Иммиграционная служба Бали 21 марта объявила, что следит за приехавшими на остров иностранцами, в том числе за россиянами, в социальных сетях.

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