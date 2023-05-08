Путин поздравил с годовщиной Победы всех лидеров СНГ, кроме Грузии, Молдавии и Украины

Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме Грузии и Молдавии

Путин отправил поздравления по случаю Победы в Великой Отечественной войне всем лидерам стран СНГ. Президентов Грузии и Молдавии он поздравлять не стал, адресовав послание народам республик. Украину в сообщении Кремль не упоминает

Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне всем лидерам стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии, сообщает Кремль.

При этом президентов Грузии и Молдавии Саломе Зурабишвили и Майю Санду он поздравлять не стал, адресовав послание народам республик. Украина в сообщении не упоминается.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в посланиях.

Это уже не первый год, когда Путин не направляет поздравления с Днем Победы главам Украины и Грузии. Официальный Киев российский президент не поздравляет с Днем Победы с 2014 года.

Грузинский лидер не получает поздравления с 2009 года, после того как годом ранее между Россией и Грузией разгорелся вооруженный конфликт в Южной Осетии.

Отношения Москвы и Кишинева в последние годы ухудшились. Санду обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в Молдавии. «Москву устраивает, чтобы в Молдавии был хаос, была коррупция, бедность, чтобы были руководители, которых можно купить и контролировать», — сказала она.

Евросоюз отправил в Молдавию миссию для борьбы с гибридными угрозами. В июне прошлого года республика наряду с Украиной стала кандидатом в члены ЕС. Россия попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии отрицает. В Кремле говорили, что страна «дрейфует» в сторону «русофобии».