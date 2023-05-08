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Yle объяснила, как конфликт на Украине помог жителям Швеции

Yle: конфликт на Украине обеспечил рабочими местами жителей шведского Эрншельдсвика

Конфликт на Украине обеспечил работой жителей 55-тысячного города Эрншельдсвик в центральной части Швеции, где находится крупнейший завод производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds, пишет обозреватель Yle Пирьо Аувинен, который побывал в городе.

По его словам, опрошенные местные жители признаются в недовольстве ситуацией на Украине, но рады тому, что из-за этого у них появилось большое количество рабочих мест.

Журналист уточнил, что на предприятии производят боевые машины пехоты (БМП) CV90, а также гусеничные бронированные вездеходы BvS10. Он отметил, что в связи с высоким спросом на продукцию Hägglunds удалось трудоустроить многих местных жителей, благодаря чему уровень безработицы в городе снизился до шести процентов.

Глава завода Томми Густафссон-Раск, в свою очередь, пояснил, что «растущая угроза со стороны России» оказала влияние на работу предприятия еще в 2014 году, добавив, что связанные с началом военных действий в 2022 году заказы стали поступать лишь недавно.

После начала конфликта на Украине Швеция присоединилась к антироссийским санкциям, продолжает передавать Киеву вооружения и обучать украинских военных.

Помимо этого, в мае прошлого года Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО. Последняя в апреле присоединилась к альянсу, а Стокгольм пока еще остается кандидатом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс «позаботится о том, чтобы и Швеция стала полноправным членом» НАТО.

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Россия критикует поставки вооружений Украине со стороны западных стран и США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что передача Киеву оружия принесет стране «больше страданий».

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