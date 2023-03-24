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Парламент Швеции одобрил поставку Украине военной техники на $604 млн

Парламент Швеции одобрил поставку Украине танков и артиллерийских систем Archer

Риксдаг (однопалатный парламент) Швеции поддержал отправку Украине военной техники и боеприпасов на 6,2 млрд шведских крон ($604 млн), следует из заявления на сайте парламента.

Речь идет о танках, артиллерийских системах Archer, роботизированных систем 97 и боеприпасах.

Кроме того, Стокгольм принял решение о продаже Великобритании 14 артиллерийских системах Archer, которые ранее были переданы Киеву.

24 февраля, в годовщину начала российской военной операции, Швеция поддержала передачу Украине десяти модернизированных танков Leopard 2, а также систем ПВО Hawk и Iris-T. В январе Стокгольм обещал поставить Киеву бронетранспортеры Stridsfordon 90, противотанковые управляемые ракеты NLAW, машины для разминирования и стрелковое оружие.

Российская сторона критикует поставки Украине оружия и военной техники. Президент Владимир Путин, комментируя поставки танков Leopard, заявил, что России «есть чем ответить, применением бронетехники дело не закончится».

Теги
Швеция Украина военная помощь военная техника Военная операция на Украине
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