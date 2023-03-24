Парламент Швеции одобрил поставку Украине военной техники на $604 млн

Риксдаг (однопалатный парламент) Швеции поддержал отправку Украине военной техники и боеприпасов на 6,2 млрд шведских крон ($604 млн), следует из заявления на сайте парламента.

Речь идет о танках, артиллерийских системах Archer, роботизированных систем 97 и боеприпасах.

Кроме того, Стокгольм принял решение о продаже Великобритании 14 артиллерийских системах Archer, которые ранее были переданы Киеву.

24 февраля, в годовщину начала российской военной операции, Швеция поддержала передачу Украине десяти модернизированных танков Leopard 2, а также систем ПВО Hawk и Iris-T. В январе Стокгольм обещал поставить Киеву бронетранспортеры Stridsfordon 90, противотанковые управляемые ракеты NLAW, машины для разминирования и стрелковое оружие.

Российская сторона критикует поставки Украине оружия и военной техники. Президент Владимир Путин, комментируя поставки танков Leopard, заявил, что России «есть чем ответить, применением бронетехники дело не закончится».