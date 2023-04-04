Столтенберг заявил об отсутствии препятствий для вступления Швеции в НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Швеция, как и Финляндия, выполнила все условия для вступления в НАТО, препятствий в процессе присоединения Стокгольма к блоку быть не должно, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Видео его пресс-конференции после официального присоединения Финляндии к НАТО опубликовано на сайте блока.

«Мы позаботимся о том, чтобы и Швеция стала полноправным членом. <...> Что остается в отношении Швеции, так это ратификация в парламентах, я уверен, что это произойдет», — сказал он.

Как пишет Reuters, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил журналистам, что Стокгольм надеется стать членом альянса на следующем саммите НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. «Это вопрос первостепенной важности для Швеции <...> Ни у турецкого парламента, ни у венгерского парламента нет причин для каких-либо дальнейших задержек», — сказал он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Изначально они собирались присоединиться к блоку одновременно, однако заявку Стокгольма еще не одобрили Турция и Венгрия.

В конце января процесс вступления Швеции был приостановлен после отказа в одобрении ее заявки со стороны Турции в связи с сожжением Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме. В Анкаре также заявили, что Стокгольм не выполнил условия вступления в альянс, в частности, выдачу Турции сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, Турция считает ее террористической).

В то же время 21 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что власти Швеции предприняли некоторые «позитивные шаги» для одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

В Кремле говорили, что Москва не видит угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО и, в свою очередь, не представляет угрозы для них. При этом после официального присоединения Финляндии к блоку МИД России заявил, что это «не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях». Ведомство отметило, что таким образом линия непосредственного соприкосновения между Россией и НАТО увеличилась более чем в два раза.