Столтенберг заявил об отсутствии препятствий для вступления Швеции в НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 16:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
Силуанов рассказал, как помочь сотрудникам заводов с льготной ипотекой Недвижимость, 18:34
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:32
Для бюджетной помощи новым регионам запланировали упрощенный порядок Экономика, 18:27
В Тверской области до середины мая запретили полеты беспилотников Общество, 18:20
В соцсетях советуют заклеивать рот на ночь. Спасет ли это от храпа Pro, 18:19
Юань обошел доллар и стал самой торгуемой валютой в России Финансы, 18:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Суд закрыл процесс по мере пресечения для Дарьи Треповой Политика, 18:05
Байден «с гордостью» приветствовал вступление Финляндии в НАТО Политика, 17:57
Столтенберг заявил об отсутствии препятствий для вступления Швеции в НАТО Политика, 17:47
Доля Binance на крипторынке сократилась на 16% за I квартал 2023 года Крипто, 17:38
Госдума приняла закон о порядке установки счетчиков в многоэтажках Недвижимость, 17:33
Российских борцов допустили до международных турниров Спорт, 17:28
«Зенит» продлил контракт с футболистом сборной России Спорт, 17:23
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Столтенберг заявил об отсутствии препятствий для вступления Швеции в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: Швеция выполнила все условия вступления в НАТО
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Швеция, как и Финляндия, выполнила все условия для вступления в НАТО, препятствий в процессе присоединения Стокгольма к блоку быть не должно, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Видео его пресс-конференции после официального присоединения Финляндии к НАТО опубликовано на сайте блока.

«Мы позаботимся о том, чтобы и Швеция стала полноправным членом. <...> Что остается в отношении Швеции, так это ратификация в парламентах, я уверен, что это произойдет», — сказал он.

Как пишет Reuters, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил журналистам, что Стокгольм надеется стать членом альянса на следующем саммите НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. «Это вопрос первостепенной важности для Швеции <...> Ни у турецкого парламента, ни у венгерского парламента нет причин для каких-либо дальнейших задержек», — сказал он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Изначально они собирались присоединиться к блоку одновременно, однако заявку Стокгольма еще не одобрили Турция и Венгрия.

В конце января процесс вступления Швеции был приостановлен после отказа в одобрении ее заявки со стороны Турции в связи с сожжением Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме. В Анкаре также заявили, что Стокгольм не выполнил условия вступления в альянс, в частности, выдачу Турции сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, Турция считает ее террористической).

В то же время 21 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что власти Швеции предприняли некоторые «позитивные шаги» для одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Читайте на РБК Pro
«Картина — это отражение моей внутренней жизни»: Джим Керри — о живописи
Как вовремя отвечать на запросы времени. Выстраиваем работу с инновациями
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать

В Кремле говорили, что Москва не видит угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО и, в свою очередь, не представляет угрозы для них. При этом после официального присоединения Финляндии к блоку МИД России заявил, что это «не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях». Ведомство отметило, что таким образом линия непосредственного соприкосновения между Россией и НАТО увеличилась более чем в два раза.

Теги
Йенс Столтенберг Швеция расширение НАТО
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Венгрия назвала три причины отказа заявке Швеции по присоединению к НАТО
Политика
Премьер Швеции заявил, что Финляндия станет членом НАТО раньше
Политика
Стокгольм назвал «неполным» членство Финляндии в НАТО без Швеции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter