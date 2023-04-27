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Высылки дипломатов ,  
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МИД обвинил Швецию в усилении конфронтационного курса

Захарова: высылка дипломатов из Швеции направлена на усиление конфронтационного курса
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Высылка пяти российских послов из Швеции является частью усиливающегося конфронтационного курса в отношениях с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова во время брифинга России.

«Конечно, такие действия не останутся без ответа», — добавила Захарова.

Официальный представитель МИДа также заявила, что шведские СМИ с подачи спецслужб развязали масштабную информационно-политическую кампанию. «Они якобы разоблачили российский какой-то шпионский заговор на севере Европы. <...> Скажите, а когда вы опубликуете статистику наличия в ваших посольствах представителей ваших спецслужб? По-моему, будет честно, и тогда поговорим», — сказала Захарова.

Во вторник, 25 апреля, глава шведского МИДа Тобиас Билльстрем заявил, что королевство высылает пять российских дипломатов. Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции, где ему сообщили о несовместимости деятельности дипломатов с Венской конвенцией.

Серия высылок российских дипломатов началась весной 2022 года после начала военной операции на Украине. За последний год российские дипломаты были высланы из Австрии, Германии, Нидерландов, Норвегии и Эстонии.

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Анастасия Перелыгина
Мария Захарова Швеция дипломаты МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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