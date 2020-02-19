В Госдуму внесли новый проект об амнистии в связи с 75-летием Победы

Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли проект постановления о проведении амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты.

Согласно проекту, амнистию предлагают распространить прежде всего на осужденных за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, в том числе на тех, кто выполнял воинский либо служебный долг в Афганистане и Чеченской Республике, ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

В этом перечне также находятся несовершеннолетние, беременные женщины, женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет, инвалиды I или II группы, больные онкозаболеваниями III или IV степени и другие.

Предлагается полностью освободить тех, чей срок тюремного заключения не превышает пяти лет.