Госдуме предложили выпустить из СИЗО 30 тыс. человек из-за коронавируса

Проект постановления Госдумы об амнистии предусматривает, что почти 30 тыс. находящимся в СИЗО могут изменить меру пресечения из-за вируса. В частности, на домашний арест с соблюдением распространяющихся на всех правил изоляции

Фото: ФСИН РФ / ТАСС

Примерно 30 тыс. человек, содержащимся в российских СИЗО, могут изменить меру пресечения из-за пандемии коронавируса. Об этом РБК сообщил директор Института по правам человека, эксперт Совета по правам человека при президенте России Валентин Гефтер.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.

«Это может быть домашний арест, могут быть другие меры пресечения, не связанные с заключением под стражу», — пояснил Гефтер.

Ранее «Коммерсантъ» писал о том, что Гефтер вместе с бывшей судьей Конституционного суда Тамарой Морщаковой разработал проект постановления нижней палаты парламента об амнистии в 2020 году. «Очень важный момент — что в этих проектах постановления Госдумы об амнистии есть еще проект о порядке применения амнистии», — указал Гефтер. Глава Института по правам человека уточнил, что этот порядок ставит переведенных из СИЗО людей «под какой-то надзор — и санитарный, и административный». Гефтер добавил, что они должны не просто выйти на улицу, но соблюдать правила, которые распространяются на всех граждан из-за вируса.

Он также сообщил РБК, что проект постановления Госдумы разработали около месяца назад и, по его словам, амнистию можно завершить в ускоренном порядке — в течение одной-двух недель. Гефтер отметил, что это может увеличить нагрузку на суды, но в то же время многое могут сделать следователи, в некоторых случаях они способны самостоятельно менять меру пресечения. «Максимум — под эту амнистию попадет треть содержащихся в СИЗО. Но я думаю, что реально — не больше четверти», — заключил Гефтер.